Instagram Virginia samba para Vini Jr. e brinca: "Aprendi enquanto ele trabalhava"

Virginia Fonseca publicou um vídeo ao lado de Vini Jr. nesta quinta-feira (18), no Instagram. A influenciadora aparece sambando a música “Alô, Virginia”, enquanto o jogador observa e reage.

A influenciadora aparece dançando a música “Alô, Virginia”, enquanto o atleta observa e reage pic.twitter.com/johLWfqpdd — iG (@iG) December 18, 2025

Na legenda, Virginia contextualizou a gravação e escreveu: “Eu mostrando para o meu namorado o que eu aprendi enquanto ele trabalhava”. A publicação foi feita no feed da influenciadora. Nos comentários, Vini Jr. entrou na brincadeira e ironizou a repetição da música. O jogador escreveu: “Você já colocou essa música 100x hoje hahahahahah”.

Seguidores também reagiram ao momento entre os dois. Uma internauta comentou: “Coloca ele para fazer a trend também, Vi”. Outro usuário escreveu: “O Vini: Acaba pelo amor de Deus!”, em referência à expressão do atleta no vídeo.

No registro, Virginia aparece usando um conjunto de moletom cinza, enquanto Vini Jr. surge com roupas confortáveis de ficar em casa.

A influenciadora está em Madri para passar as férias ao lado de Vini Jr. A viagem inclui as festas de fim de ano na Europa, período em que o jogador está fora dos compromissos esportivos.

Antes da viagem, Virginia comentou sobre a adaptação ao inverno europeu. Em um vídeo nos Stories, ela afirmou: “Ano Novo vai ser no frio, e nós que lute”, enquanto usava um casaco de pelos.

Durante a estadia na Espanha, Virginia também encontrou Tainá Militão, esposa de Éder Militão, jogador do Real Madrid. Em um dos registros, Virginia mostrou a rotina de treinos ao lado da amiga. Enquanto Tainá posava em frente ao espelho, a influenciadora brincou: “O shape dela já está pronto, hein! Vamos atrás do nosso, amor!”.