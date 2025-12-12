Reprodução/ Instagram @tainamilitao Tainá Militão posa de biquíni

Tainá Militão, de 31 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (11) para compartilhar alguns momentos da viagem que está fazendo por São Miguel dos Milagres. O destino nacional, recorrente entre os famosos, fica localizado em Alagoas.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,4 milhão de seguidores, ela surgiu andando de cavalo. Em outros cliques, aparecia de biquíni enquanto renovava o bronzeado.





Os fãs também aproveitaram para rasgar elogios a ela. "Maravilhosa demais. Me ensina a ser assim", começou um internauta. "Linda", destacou um segundo. "O bronzeado vai ficar perfeito para o Natal e Réveillon", disse ainda uma terceira.

Antes de Éder Militão, Tainá chegou a se envolver com outro jogador de futebol. Trata-se de Léo Pereira, do Flamengo, atual namorado de Karoline Lima. Com Léo, Tainá teve dois filhos: Matteo e Helena. O ex-casal se separou em abril de 2021.

Relembre

Em novembro deste ano, a influenciadora ficou preocupada ao ver que o filho, Matteo, caiu e acabou machucando o braço. Na ocasião, ela ficou com medo de que o garoto tivesse sofrido alguma fratura grave.

"Foi apenas um susto que aconteceu com o Matteo. Ele caiu sobre o braço e chorou muito. Achamos que ia passar, mas ele não se acalmou. Acabou dormindo chorando e acordando do mesmo jeito, então decidimos levá-lo ao médico", disse na ocasião.

"Ele tirou uma radiografia do punho e do cotovelo, e o médico fez algumas manobras. Graças a Deus, não estava quebrado! Nas imagens, estava tudo bem”, acrescentou.

Por fim, ela explicou qual foi o tratamento prescrito pelo médico que consultou a criança. "No hospital, ele tomou anti-inflamatório e analgésico, e a dor passou. Ele já começou a mexer o bracinho melhor, porque antes não conseguia. Agora, está tudo bem, graças a Deus", concluiu.