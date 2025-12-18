Reprodução/Internet Catia Fonseca faz trabalho internacional

A apresentadora Catia Fonseca esteve recentemente no México a convite da The Walt Disney Company Brasil para entrevistar Sigourney Weaver e Oona Chaplin, protagonistas do terceiro filme da franquia Avatar. A produção é uma das mais esperadas pelo público e dará continuidade a uma das séries de maior bilheteria da história do cinema.

Catia foi a única celebridade brasileira escolhida pela empresa para realizar as entrevistas com as atrizes. Os encontros aconteceram em um ambiente informal, com o objetivo de mostrar os bastidores da nova produção, revelar curiosidades sobre as gravações e abordar os novos rumos da história criada por James Cameron, que se tornou um fenômeno mundial desde o lançamento do primeiro filme, em 2009.





Durante o bate-papo, Sigourney Weaver e Oona Chaplin falaram sobre seus personagens, os desafios enfrentados durante as filmagens e a expansão do universo Avatar nesta nova fase da franquia. As atrizes também comentaram sobre o uso de tecnologia avançada nas superproduções e a expectativa do público em relação ao novo longa-metragem.

Em entrevista, Catia Fonseca comentou sobre o convite recebido:

"Foi um convite que chegou em um momento em que quero fazer coisas novas. Entrevistar grandes estrelas de Hollywood é, com toda certeza, um desafio, ainda mais quando se trata de artistas de uma franquia campeã de bilheteria mundial", disse a apresentadora.

A viagem internacional aconteceu após a participação da apresentadora no quadro Dança dos Famosos, da TV Globo, o que lhe rendeu nova visibilidade no cenário televisivo. O convite da Disney marcou um novo momento na carreira da veterana.

As entrevistas realizadas no México serão divulgadas nas redes sociais, além do canal oficial de Catia Fonseca no YouTube.

Desabafo

Catia Fonseca chegou a fazer um desabafo nas redes sociais sobre o que viveu no palco do Domingão e refletiu sobre as experiências que marcou 2025. A apresentadora contou que havia pedido a Deus para encarar novos desafios e que não queria uma vida morna.

"Se alguém me dissesse, há um ano ou seis meses, que eu estaria aqui, eu diria: 'Louco, não vou mesmo, sempre fui péssima dançando'. Mas eu já estava há um ano e meio, mais ou menos, buscando desafios para a minha vida profissional e pessoal, mais do que nunca", disse.

Seis meses antes, a veterana havia viajado para Roma, na Itália, e abriu o coração para Deus e Nossa Senhora de Nazaré, afirmando que desejava viver uma nova fase. Em julho deste ano, foi convidada para o Dança dos Famosos, competição que transformou sua vida.

"Nunca imaginei passar por um momento tão único e transformador aos 56 anos… Que experiência maravilhosa que me permiti viver! Fico muito feliz de ter encerrado este ciclo no Dança dos Famosos de maneira tão linda e especial. Vocês se tornaram minha família", contou.