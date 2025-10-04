Reprodução/ Instagram @edermilitao @virginia @vinijr Éder Militão, Virginia e Vini Jr.

Após semanas de rumores, o suposto affair entre Virginia Fonseca e Vini Jr. foi confirmado por Éder Militão nesta sexta-feira (3). Amigo próximo do atacante do Real Madrid, o zagueiro revelou a informação durante uma declaração inusitada, ao se referir à influenciadora digital e ao companheiro de seleção.

A fala inesperada chamou atenção e rapidamente repercutiu entre fãs e nas redes sociais. Na ocasião, Vini Jr. tinha comentado "vida boa" no álbum de fotos em que Virginia surgia de biquíni. Militão respondeu o comentário de Vini na postagem da ex de Zé Felipe: "Casal favorito".





Para muitos internautas, a fala de Éder Militão não deixou dúvidas. O comentário foi interpretado como a confirmação pública do romance entre Vini Jr. e Virginia Fonseca. Nas redes sociais, usuários apontaram que o zagueiro entregou o casal sem rodeios, mas vale ressaltar que o jogador e a influenciadora não confirmaram nada publicamente.

"Alguém ainda tinha dúvidas de que esses dois estão juntos?", questionou uma usuária da plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg. "Eles tentando esconder, chega o Militão e coloca a boca no trombone", ironizou uma segunda. "Pelo visto, Éder aprova esse casal", concluiu um terceiro.

Virginia está em Madri pela terceira vez desde que os rumores de affair com Vini Jr., que mora na capital espanhola, começaram a ganhar forças. Os dois já trocaram interações virtuais e foram vistos juntos no mesmo iate. Internautas também notaram que a influenciadora está hospedada na casa do atleta.

Ex-mulher de Zé Felipe, Virginia Fonseca está solteira desde maio. Foi nesta época que a apresentadora do SBT veio a público expor o fim do matrimônio com o filho de Leonardo. Entre namoro e casamento, eles chegaram a ficar juntos por cinco anos.

O ex-casal teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Quando anunciaram a separação, tanto Zé quanto Virginia frisaram que continuariam sendo amigos, principalmente para a criação dos três filhos. Eles não explicaram o motivo da separação ao público.