Dias após cancelar o especial de Natal de Zezé Di Camargo, o SBT já se articula para reforçar sua programação de fim de ano, mas sem relação direta com a atração que acabou saindo do ar. A emissora prepara um especial de Ano Novo com o cantor Latino, que será exibido no dia 30 de dezembro, logo após o “Programa do Ratinho”. As imagens dos bastidores dessas gravações já circulam no perfil oficial do cantor, onde ele aparece em ação nos estúdios do canal.

O especial natalino de Zezé Di Camargo estava previsto para ir ao ar na última quarta-feira (17), mas foi retirado da grade em cima da hora, causando surpresa aos telespectadores e fãs do sertanejo. Para substituir, o SBT prontamente exibiu um episódio inédito do seriado “Chaves” , decisão que chamou a atenção e aumentou a repercussão na internet.

O cancelamento ocorreu após o cantor sertanejo criticar publicamente em suas páginas na internet o convite da emissora ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presença no evento de lançamento do SBT News, realizado na última sexta-feira (12). As declarações tiveram forte impacto e levaram o canal a rever a exibição do especial natalino.

ESPECIAL COM LATINO

Já o especial de Réveillon com Latino foi anunciado pelo próprio artista em suas redes sociais. Em vídeo, ele comemorou a parceria com a emissora e convidou os fãs para a atração. “O SBT sempre foi uma casa de dar oportunidade pra todos os artistas, inclusive pra mim. Por conta disso, eu gostaria de convidar vocês pro melhor baile da latineira. Um super especial, dia 30, logo depois do Ratinho”, afirmou.

Em outra gravação, Latino apareceu ao lado de um Papai Noel e fez um agradecimento pelas oportunidades recebidas ao longo do ano, citando não apenas o especial no SBT, mas também outros projetos profissionais. “Quero te agradecer pelo especial de final de ano lá no SBT, pelo Réveillon na Paulista e por todos os shows. Gratidão é o que ecoa no meu coração”, declarou.













TROCA DE FARPAS COM ZEZÉ DI CAMARGO

A polêmica envolvendo Zezé Di Camargo seguiu repercutindo nos dias seguintes. Após os ataques direcionados a emissora, o cantor voltou às redes sociais para pedir desculpas pelo tom utilizado em um vídeo publicado anteriormente. Ele esclareceu que a expressão “prostituindo” foi usada em sentido figurado e afirmou não ter tido a intenção de ofender mulheres ou a família Abravanel. Ainda assim, reconheceu o desconforto causado e se desculpou publicamente.

O SBT também se manifestou oficialmente. Em carta aberta divulgada nas redes sociais, a presidente do canal, Daniela Abravanel Beyruti, rebateu as críticas e defendeu a proposta editorial do novo canal de notícias. No texto, ela ressaltou que o SBT News nasce com o compromisso de fortalecer o diálogo e reforçou a imparcialidade do jornalismo da casa, que, segundo ela, segue princípios estabelecidos por Silvio Santos.



