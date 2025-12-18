Reprodução/Internet SBT trocou show de Zezé Di Camargo por especial de Chaves

Dar ouvidos aos usuários de redes sociais não foi benéfico para a audiência do SBT. Em uma movimentação para agradar aos internautas, a emissora comandada por Daniela Beyruti decidiu usar o espaço originalmente destinado ao especial musical de Zezé Di Camargo para transmitir um episódio especial do seriado Chaves (1973-1980).

A ideia da rede, no entanto, acabou se revelando um fracasso: mesmo com uma intensa divulgação, a série mexicana foi responsável por derrubar os números do canal na comparação com os índices da faixa horária nas quatro quartas-feiras anteriores.

Audiência fiel?

Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o especial Fim de Ano do Chaves cravou apenas 2,4 pontos de média, sendo responsável pela pior performance da programação doentre 8h30 da manhã (no início do Primeiro Impacto) e 23h49 (horário em que o Arena SBT entrou no ar).

A decisão de substituir o musical de Zezé Di Camargo por Chaves fez com que o SBT perdesse 23% de seu público habitual com a escalação do seriado mexicano — a faixa horária em que ele foi ao ar, das 23h05 às 23h49, é habitualmente ocupada por Ratinho e Benjamin Back.