Instagram Lucas Lima publica foto rara com filho em aula de ioga

Lucas Lima publicou uma foto rara ao lado do filho Theo, de 11 anos, nesta terça-feira (17). O músico apareceu praticando ioga com o menino, fruto do antigo casamento com Sandy. A imagem repercutiu porque o tamanho do garoto chamou atenção de seguidores, já que o casal evita exposição do filho nas redes sociais.

A publicação foi feita no perfil oficial de Lucas Lima. O artista mostrou o momento de acro yoga com Theo, atividade que envolve equilíbrio e movimentos conjuntos, reforçando a relação de proximidade entre pai e filho.

Na legenda, Lucas escreveu: “E teve acro yoga com meu paraisinho...”. A trilha sonora escolhida para o registro foi a música Meu Guri, composta pelo próprio músico em homenagem ao filho.

Theo raramente aparece nas redes sociais dos pais. Lucas Lima e Sandy adotaram, desde o nascimento do menino, uma postura rígida de preservação da imagem. Nas poucas publicações, o rosto do garoto não é exibido.

Quando aparece, Theo surge de costas, de lado ou com o rosto coberto por emojis. A foto publicada nesta terça manteve o padrão de discrição.

Reflexão sobre paternidade



Em setembro deste ano, Lucas Lima usou as redes sociais para refletir sobre a experiência de ser pai. O músico descreveu a rotina intensa da paternidade e a mudança de perspectiva trazida pela convivência diária com o filho.

“Uma das coisas mais legais de ter filho é que não importa a quantidade de perrengue, estresse, raiva e indignação que tu passa num dia, tu ainda assim tem que buscar na escola, ajudar na lição, dar a janta, por pra dormir, aprontar a lancheira do dia seguinte, juntar as roupinhas e deixar a casa em ordem pra ele acordar num lar organizado”.

Na mesma reflexão, Lucas completou: “Bota tudo em perspectiva. Foco no que realmente é importante. Filho é tri”.

Lucas Lima e Sandy anunciaram o fim do casamento em 2023. Desde então, mantêm relação amistosa. Em outubro deste ano, Sandy participou do aniversário do ex-marido acompanhada do atual namorado, o médico Pedro Andrade.