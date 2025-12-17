Lucas Lima publica foto rara com filho em aula de ioga
Lucas Lima publica foto rara com filho em aula de ioga

Lucas Lima publicou uma foto rara ao lado do filho Theo, de 11 anos, nesta terça-feira (17). O músico apareceu praticando ioga com o menino, fruto do antigo casamento com Sandy. A imagem repercutiu porque o tamanho do garoto chamou atenção de seguidores, já que o casal evita exposição do filho nas redes sociais.

A publicação foi feita no perfil oficial de Lucas Lima. O artista mostrou o momento de acro yoga com Theo, atividade que envolve equilíbrio e movimentos conjuntos, reforçando a relação de proximidade entre pai e filho.

Na legenda, Lucas escreveu: “E teve acro yoga com meu paraisinho...”. A trilha sonora escolhida para o registro foi a música Meu Guri, composta pelo próprio músico em homenagem ao filho.

Theo raramente aparece nas redes sociais dos pais. Lucas Lima e Sandy adotaram, desde o nascimento do menino, uma postura rígida de preservação da imagem. Nas poucas publicações, o rosto do garoto não é exibido.

Quando aparece, Theo surge de costas, de lado ou com o rosto coberto por emojis. A foto publicada nesta terça manteve o padrão de discrição.

Reflexão sobre paternidade

Em setembro deste ano, Lucas Lima usou as redes sociais para refletir sobre a experiência de ser pai. O músico descreveu a rotina intensa da paternidade e a mudança de perspectiva trazida pela convivência diária com o filho.

Uma das coisas mais legais de ter filho é que não importa a quantidade de perrengue, estresse, raiva e indignação que tu passa num dia, tu ainda assim tem que buscar na escola, ajudar na lição, dar a janta, por pra dormir, aprontar a lancheira do dia seguinte, juntar as roupinhas e deixar a casa em ordem pra ele acordar num lar organizado”.

Na mesma reflexão, Lucas completou: “Bota tudo em perspectiva. Foco no que realmente é importante. Filho é tri”.

Lucas Lima e Sandy anunciaram o fim do casamento em 2023. Desde então, mantêm relação amistosa. Em outubro deste ano, Sandy participou do aniversário do ex-marido acompanhada do atual namorado, o médico Pedro Andrade.

