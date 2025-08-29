Reprodução/Instagram/@lucas.lima Lucas Lima revela desafios ao apresentar programa

O cantor Lucas Lima estreou como apresentador na TV Globo. Na emissora, ele comanda o Palco Estrela da Casa, na plataforma de streaming Globoplay. O projeto vai ao ar logo após o reality show.

Sobre o desafio, o artista conta que chega a ficar receoso com a adrenalina de comandar um programa ao vivo. Mas, ressalta que a experiência tem sido interessante. Lucas repercute tudo o que acontece após a atração global.





"Esse assunto é muito ‘casa’ para mim, poder conversar com músicos. É a vida que tenho desde sempre" , afirmou sobre comandar um projeto com teor musical.

"Se eu paro de pensar como uma entrevista e penso que vou só conversar, fico um pouco mais tranquilo. Mas o lance de ser ao vivo dá um nervosismo legal" , disse em entrevista à coluna Play.

Lucas enfatiza que quer se desenvolver no mundo da televisão. O ex-marido de Sandy revelou que já tem até algumas ideias de programas para apresentar e destaca que talvez esse seja seu maior sonho.

"Quero continuar me desenvolvendo tanto na música quanto na televisão. Tenho algumas ideias de programas que gostaria de apresentar. Talvez esse seja meu maior sonho de carreira. Ainda tenho um bom caminho para entender melhor o ofício. Acho que o Palco Estrela da Casa é um grande passo para mim" , disse sobre o reality show global.

O cantor também falou sobre sua constante associação à ex-mulher, Sandy, e afirmou que lida muito bem com isso. Eles foram casados por 15 anos e se separaram em 2023.

"Acho que contra isso eu não tenho chance. Uma vez vi uma matéria que dizia 'Marido de Gisele Bündchen vem para o Brasil'. E era só o Tom Brady, o maior jogador de futebol americano da história do planeta. Me lembro que, quando li isso, me deu primeiro uma raivinha e depois uma paz. É uma batalha perdida. Não teria motivo, não seria inteligente eu colocar a minha energia nisso. Até porque a Sandy é muito gigante, e eu entendo. A única coisa que eu posso fazer é viver minha vida e fazer meu trabalho. Se não tem solução, solucionado está" , pontuou o cantor.