Reprodução/Instagram/@lucas.lima Sandy marca presença em aniversário de Lucas Lima

Lucas Lima celebrou não somente seu aniversário, mas também o início de uma nova fase da vida ao completar 43 anos. O músico compartilhou neste domingo (19) detalhes da comemoração e fotos da festa em suas redes sociais.

Em um dos registros, ele aparece sorridente ao lado da ex-esposa, a cantora Sandy, e do atual namorado dela, o médico Pedro Andrade.

Além de Sandy, também estiveram presentes o ex-cunhado Júnior Lima e a esposa dele, Monica Benini. Em outro clique, Lucas mostrou amigos se divertindo ao lado de sua suposta nova namorada, Mina Winkel, ex-participante do reality De Férias com o Ex.





"Um caminhão de gente e de amor em plena segunda-feira. Ouvi várias vezes durante a noite: 'como tu atrai gente legal!'. Pensa num elogio", escreveu o músico.

"Festinha para coroar o melhor aniversário do melhor ano da minha vida. Só perde pro ano que vem. Seguimos colhendo, seguimos plantando. A vida não é fácil, mas bah, como é tri", finalizou ele, demonstrando felicidade com o novo ciclo.

Nos comentários da publicação, seguidores deixaram mensagens carinhosas:

"Que festa gostosa! Lugar tranquilo, pro pessoal ficar à vontade... Adorei", comentou uma fã. "Ser libriano é isso: energia, alegria, amizade e parceria! Feliz vida, tri!", disse outra. "Muitas felicidades, com muitos anos de vida, saúde, paz, prosperidade e bênçãos. Que Deus te abençoe grandemente, meu amigo, irmão e guerreiro", escreveu um terceiro.