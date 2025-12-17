Reprodução/@zezedicamargo Zezé di Camargo

Após decidir aumentar a duração da novela A.Mar, do Programa do Ratinho, do Arena SBT e do The Noite para cobrir o buraco deixado pelo cancelamento do especial de Natal de Zezé di Camargo, o SBT voltou a mudar a grade de programação na última quarta-feira (17).

No entanto, apesar de o pai de Wanessa Camargo ter pedido desculpas publicamente, seu programa de fim de ano foi mantido fora do ar: a emissora escalou um episódio inédito do seriado Chaves (1973-1980) para o horário.

O público apaixonado pela atração mexicana já solicitava que o seriado ocupasse o espaço deixado pelo especial Natal É Amor desde a manhã de segunda-feira (15), quando veio a público o vídeo onde o sertanejo acusava as filhas de Silvio Santos (1930-2024) de "prostituírem" o SBT. A direção, então, atendeu aos pedidos dos telespectadores.





"Você pediu, e o SBT atendeu! Quarta, após o Ratinho, a vila já está enfeitada e o clima natalino está no ar. Um episódio nunca exibido na TV aberta para te presentear neste Natal! Quarta, após o Ratinho, Fim de Ano do Chaves, no SBT!", anunciou o comercial exibido na noite de terça-feira (16).

De acordo com o Fórum Chaves, site especializado em personagens criados por Roberto Gómez Bolaños (1929–2014), a emissora da Anhanguera exibirá o episódio Sem Pichorra Não Tem Festa, exibido originalmente no México em 1976 e nunca mostrado pelo SBT.

Zezé di Camargo pede desculpas

Na tarde de terça-feira (16), o cantor publicou um pedido oficial de desculpas em seu perfil no Instagram. Em uma mensagem breve, Zezé afirmou que suas declarações foram interpretadas equivocadamente.

"Sobre o vídeo que publiquei na madrugada de ontem, esclareço que utilizei a expressão ‘prostituindo’ em sentido figurado, sem qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero", disse.

"Apesar disso, a expressão foi mal interpretada. Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto e, por isso, peço desculpas sinceras", completou o artista.

Antes disso, o SBT havia decidido que só exibiria o especial de fim de ano caso Zezé pedisse desculpas publicamente. No entanto, a declaração caiu como uma bomba nos bastidores da emissora e junto à família Abravanel. Com isso, a atração foi definitivamente cortada, e o cantor passou a ser considerado persona non grata, não devendo ser visto nos estúdios do CDT tão cedo.