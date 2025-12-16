Bruna Marquezine passou a ser chamada de “namorada brasileira” de Shawn Mendes pela imprensa internacional após aparições recentes ao lado do cantor no Brasil. Os rumores ganharam força nos últimos dias, depois que os dois foram vistos juntos no Rio de Janeiro, durante a passagem do artista pelo país com a nova turnê.
Veículos estrangeiros passaram a tratar o suposto romance como um novo capítulo da vida pessoal do cantor canadense, que retornou ao Brasil no último fim de semana após viajar por diferentes cidades ao longo do último mês.
Desde a chegada ao Rio, Shawn Mendes foi fotografado em companhia de Bruna Marquezine em passeios públicos. Os registros incluem visitas à praia e a um restaurante da capital fluminense, o que aumentou a repercussão nas redes sociais e em sites de entretenimento.
Apesar da exposição, Bruna Marquezine e Shawn Mendes não confirmaram publicamente qualquer tipo de relacionamento. Até o momento, nenhum dos dois se manifestou sobre os rumores que circulam na mídia nacional e internacional.
O site britânico International Business Times UK publicou uma nota destacando o possível envolvimento e relembrou episódios da trajetória amorosa da atriz brasileira, conhecida por relacionamentos que atraíram atenção da imprensa. Na publicação, o portal citou o namoro entre Bruna Marquezine e Neymar, marcado por idas e vindas entre 2012 e 2018, como parte do histórico.
Carreira internacional
Além da vida pessoal, o site ressaltou a carreira de Bruna Marquezine na televisão brasileira e a consolidação do nome da atriz em produções internacionais. O texto mencionou a participação no filme Besouro Azul (2023), que ampliou a visibilidade da artista em Hollywood.
A matéria também destacou a semelhança física apontada por internautas entre Bruna Marquezine e Camila Cabello, ex-namorada de Shawn Mendes, com quem o cantor manteve um relacionamento entre 2019 e 2021.