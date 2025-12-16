Instagram Mãe de Virginia celebra 60 anos e dança com mãe de Vini Jr em festa

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, comemorou 60 anos na noite de segunda-feira (15), em Goiânia, ao lado de familiares e amigos. A celebração chamou atenção após Margareth dançar com a mãe do jogador Vini Jr., namorado de Virginia, durante a festa com tema “cruzeiro”.

Margareth Serrão mostrou detalhes da decoração com temática de navio e momentos da pista de dança pic.twitter.com/izEVOwn3DN — iG (@iG) December 16, 2025

O evento aconteceu na capital goiana e reuniu influenciadores e convidados do meio artístico. A organização ficou a cargo de Tana Lobo, conhecida como Poderosa do Cerrado, responsável pela produção da festa. A comemoração contou com apresentações musicais ao vivo. Subiram ao palco a dupla Danilo e Murilo, Racyne e Rafael, além do DJ Bruno Goiano. A banda Wer também participou.

Entre os convidados estavam influenciadoras como Camila Abdo e Andreia Tavares. Registros do evento foram publicados nas redes sociais de Margareth Serrão, que mostrou detalhes da decoração e momentos da pista de dança.

As imagens da mãe de Virginia dançando ao lado da mãe de Vini Jr. repercutiram nas redes sociais. Virginia Fonseca e Vini Jr. assumiram o namoro em outubro, após a divulgação de conversas do jogador com modelos. Na ocasião, o atleta se pronunciou nas redes sociais e afirmou que se descuidou, mesmo sem um relacionamento oficial definido.

Na declaração, Vini Jr. escreveu que a intenção era “zerar tudo, sem mentiras, sem brigas, sem máscaras”. O jogador também definiu Virginia como “mulher incrível” e “mãe admirável”.

Após o pedido de desculpas, a influenciadora afirmou estar disposta a tentar novamente. Ao completar um mês de namoro, Virginia publicou uma foto com um buquê de rosas vermelhas recebido de Vini Jr. na data comemorativa. Na legenda, escreveu: “1° mês de muitos que virão”.