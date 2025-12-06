Reprodução/ Instagram Bruna Biancardi e Rafaella Santos

A relação de Bruna Biancardi com Rafaella Santos já foi alvo de especulações em torno de supostos conflitos. Durante o "Bru Na Cozinha", quadro culinário apresentado pela companheira de Neymar Jr. nas redes sociais, a famosa explicou a situação.

Segundo ela, no início do relacionamento com o jogador, a irmã dele era muito ciumenta, o que fez com que as duas não se aproximassem. "Ela morre de ciúmes dele. No começo, foi difícil para mim", admitiu Bruna.

A convidada do quadro de Biancardi era justamente a cunhada. Sem fugir da crítica, Rafaella concordou com o posicionamento de Bruna, porém analisou que mudou conforme o passar do tempo. "Foi difícil. Agora eu sei dividir. Hoje eu já estou mais tranquilo, né?", respondeu.

Relembre

No começo do namoro entre Bruna e Neymar, internautas especulavam que a influenciadora não tinha boa relação nem com Rafaella, nem com a mãe do atleta, Nadine Gonçalves.

Isso porque em algumas ocasiões, como em aparições públicas, as três chegaram a ser vistas separadas umas das outras. Até esta semana, nenhuma delas comentava sobre os boatos de uma "rixa familiar".

Biancardi é mãe de Mavie e Mel, frutos da relação com o atleta. Neymar, por sua vez, tem ainda outros dois filhos. Davi Lucca, do antigo relacionamento com Carol Dantas. E Helena, da antiga relação com Amanda Kimberlly.



Sonho da maternidade

Além de relembrar do início turbulento da amizade com Biancardi, Rafaella falou do romance com Gabigol e pontuou o desejo de se tornar mãe e formar a própria família.

"Estou nesse bate e volta. Quando tenho oportunidade de vir para São Paulo, eu venho para curtir família, amigos, curtir um pouquinho sozinha também, porque vida de casado você sabe como é, a gente quer matar às vezes", disse.

"É basicamente aquela vida de casado que eu imagino que não ia ter. Estou aprendendo, mas é gostoso. Nosso relacionamento hoje é outra coisa, está maravilhosamente bem", garantiu. “Ah, meu sonho é ter filhos. Eu quero muito casar, muito”, finalizou.



