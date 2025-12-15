Reprodução/Internet Idoso acreditou estar em um relacionamento com Juliana Paes

Juliana Paes, de 46 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (15) ao publicar fotos com um vestido transparente e cheio de brilhos. A atriz apareceu em um jardim, com cabelos soltos e decote em evidência, e recebeu uma série de elogios de fãs e celebridades pelo visual. As imagens foram divulgadas em meio à preparação para o Carnaval 2026.

Na legenda da publicação, Juliana Paes provocou os seguidores ao escrever: “Começo do fim ou festejos de fim de ano?”. A atriz será a rainha de bateria da Viradouro no próximo desfile da escola na Sapucaí.

A postagem reuniu comentários de famosos e admiradores. Maisa escreveu “linda”, enquanto Vivian Guimarães reagiu com um: "A mais MUSA de todas 🔥🔥🔥". Um seguidor destacou o momento vivido pela artista ao afirmar: “Janeiro a dezembro só sucesso”.





Entre os elogios, frases mais elaboradas chamaram atenção nos comentários. Um fã escreveu: “Amor até o sol respeita o seu brilho e a fusão disso é esses cliques de você toda linda em sua maior potência”. Outra mensagem resumiu a reação do público: “A dona do jogo!”.

O comentário fez referência direta à série “Donos do Jogo”, produção da Netflix estrelada por Juliana Paes. Na trama, a atriz interpreta a personagem Leila.

Preparação para o Carnaval 2026

Juliana Paes será rainha de bateria da Viradouro no Carnaval 2026. A escola de Niterói levará para a avenida um enredo em homenagem a Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça, comandante histórico da bateria da agremiação.

O enredo recebeu o título “Pra Cima, Ciça!” e é assinado por Tarcísio Zanon. A atriz já havia ocupado o posto de rainha de bateria em outros momentos da carreira. A preparação antecipada inclui treinos físicos e acompanhamento da rotina da escola. Na última sexta-feira (12), a atriz mostrou treinos intensos de muay thai, atividade que, segundo ela, está ligada à rotina de preparação física para o desfile.