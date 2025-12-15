Reprodução/TV Globo Roberto Carlos sofre incidente em dia supersticioso

O cantor Roberto Carlos se envolveu em um pequeno acidente na madrugada do último domingo (15) durante a gravação de seu especial de fim de ano na TV Globo. O mais interessante é que o artista, católico, evita se apresentar no dia de Santa Luzia, celebrado em 13 de dezembro. Por esse motivo, ele terminou a apresentação no dia 12, pouco antes da meia-noite, para seguir com a tradição, justamente antes do incidente.

Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe do cantor tranquilizou os fãs, informando que Roberto recebeu atendimento médico no Hospital Arcanjo Miguel e foi liberado pouco tempo depois, sem nenhum problema.

"Gostaríamos de informar que, durante as gravações do especial de fim de ano da TV Globo, Roberto Carlos se envolveu em um pequeno acidente de carro. Ele foi atendido no hospital de Gramado e liberado logo depois, sem maiores problemas", dizia o comunicado divulgado pela assessoria do cantor.





Na mesma nota, a equipe agradeceu as mensagens de apoio e reforçou que todos os envolvidos estavam bem.

"Agradecemos sinceramente as demonstrações de carinho e tranquilizamos a todos, informando que os envolvidos passam bem", afirmou.

A emissora explicou que o problema foi causado por uma falha mecânica no sistema de freios do veículo utilizado na cena. O Cadillac fazia parte da ambientação do especial, gravado em meio ao cenário natalino da cidade gaúcha.

A Globo não detalhou o nível dos danos materiais causados nos carros envolvidos no acidente e também não informou se houve alterações no cronograma de gravações após o ocorrido.

Especial confirmado

O Especial Roberto Carlos: Noite Feliz segue confirmado na programação da TV Globo. A exibição está marcada para o dia 23 de dezembro, na tradicional grade de fim de ano da emissora.

A atração enfrentou problemas ao longo de 2025, com negociações prolongadas entre o cantor e a Globo. O contrato foi renovado por mais três anos e garante a continuidade do especial até o ano de 2027.

Santa Luzia

O episódio ganhou maior repercussão devido à associação com as superstições do cantor, que é conhecido por levar essas crenças a sério. Além de evitar apresentações no dia de Santa Luzia, Roberto sempre usa roupas claras, principalmente brancas, nos shows, e pede flores brancas nos camarins. Ele também evita cores "pesadas", como marrom e preto.

Outras manias do cantor também são amplamente conhecidas, como entrar no palco sempre com o pé direito, evitar palavras relacionadas ao azar e realizar rituais antes das apresentações. Mesmo com tantos cuidados, o cantor levou um susto fora do palco.