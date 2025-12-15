Foto: LA Times Rob Reiner

Rob Reiner e a esposa, Michele Reiner, foram achados mortos em casa neste domingo (15), conforme informações de um porta-voz do casal. Eles moravam em um imóvel situado na zona oeste de Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com informações prévias do Departamento de Polícia de Los Angeles, o caso pode ser um homicídio.





Segundo informações repassadas anteriormente à Reuters por um representante do Departamento de Bombeiros de Los Angeles, dois idosos, um homem de 78 anos e uma mulher de 68, foram localizados sem vida dentro de uma casa que, conforme dados oficiais, estava registrada em nome do ator.

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento trágico de Michele e Rob Reiner. Estamos devastados por esta perda repentina e pedimos privacidade neste momento incrivelmente difícil”, declarou o porta-voz em comunicado.

“Não estamos procurando ninguém como suspeito ou de qualquer outra forma neste momento”, acrescentou o vice-chefe do LAPD, Alan Hamilton, durante uma coletiva de imprensa. “Vamos tentar falar com todos os membros da família que pudermos para chegar aos fatos desta investigação”, completou.

Conheça o casal

Reiner, aos 78 anos, destacou-se como um dos personagens centrais da consagrada série de comédia da CBS dos anos 1970, "All in the Family", trabalho pelo qual conquistou dois prêmios Emmy naquela década.

Além de atuar, teve uma carreira de destaque como diretor, sendo responsável por filmes amplamente reconhecidos, como "This Is Spinal Tap", "When Harry Met Sally", "Stand by Me" e "The American President".

Já Michele, de 68 anos, atuou profissionalmente como fotógrafa ao longo de sua carreira. Entre seus trabalhos mais conhecidos está o retrato de Donald Trump utilizado na capa do livro "Trump: A Arte da Negociação".

A imagem ganhou ampla visibilidade ao ser associada à publicação. O registro acabou se tornando um dos elementos visuais mais reconhecidos da obra.

Reiner deixa quatro filhos. Do casamento com a atriz Penny Marshall, teve Tracy Reiner, também atriz. Já do relacionamento com Michelle Singer Reiner, são filhos Romy Reiner, Jake Reiner e Nick Reiner.



