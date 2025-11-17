Divulgação/André Nicolau Igor Fernandez celebra sucesso em “Os Donos do Jogo” e destaca química com Ruan Aguiar

Intérprete de Sombra na série “Os Donos do Jogo”, da Netflix, o ator Igor Fernandez, de 29 anos, tem visto seu nome ganhar grande destaque nas redes sociais. Em entrevista ao Portal iG, o artista comentou a repercussão do trabalho e a parceria com o colega Ruan Aguiar, que conquistou o público pela intensa química em cena.

Segundo Igor, o retorno dos fãs tem surpreendido. “Fico muito feliz quando o trabalho de composição de um personagem chega nesse lugar que foge do nosso controle, que é o das reações do público. Ver as pessoas criando teorias, debatendo, amando e odiando na mesma medida é incrível!”, afirmou.

O ator destacou ainda a satisfação de viver um personagem que desperta discussões e movimenta a internet como nunca antes em sua carreira.

Ele também fez questão de exaltar Ruan Aguiar, com quem tem quase dez anos de amizade. “Devo muito ao Ruan, que é um parceiro de cena e de vida. A gente já tinha dividido muitos bastidores, mas nunca tinha trabalhado juntos de verdade até agora. E essa dupla acabou sendo poderosa em vários sentidos'', disse ao iG.

Além do sucesso na Netflix, Igor vive uma fase intensa no streaming, já que também está no ar com a produção “Máscaras Não Cairão Automaticamente”, da HBO Max.

O ator relembrou o período de gravações simultâneas e comentou seus planos para o futuro. “Tenho muita vontade [de voltar às novelas], principalmente se for um personagem desafiador e complexo como os últimos que interpretei”, disse ele, ressaltando que nunca se limitou a um único formato. “Amo fazer novela, assim como amo o teatro, o cinema e as superproduções de streaming. No fim das contas, desde que o personagem tenha uma boa história e me tire da zona de conforto, estou dentro'', conclui.