Instagram Juliana Paes encanta seguidores com fotos da viagem a Saint Tropez

A atriz Juliana Paes, de 46 anos, publicou nesta segunda-feira (16) um álbum de fotos da viagem a Saint Tropez , destino francês conhecido por atrair celebridades. Os registros mostram paisagens, momentos de lazer e o marido, Carlos Eduardo Baptista, com quem é casada desde 2008.

Uma das fotos mostra Juliana com trajes de verão em uma varanda ensolarada. “ Olha ela de volta ”, escreveu uma seguidora. Outro internauta comentou: “ Muito chique no último ”.

Entre os elogios, uma fã brincou: “ Tava achando que pode viver no off, né, senhora!? ”. Outra seguidora destacou: “ Aí gente! Sei lá… Eu fico me perguntando porque esse povo é tão lindo e eu aqui tão desprovida de 1% dessa beleza ”.

Perfis estrangeiros também interagiram com a postagem. Um usuário americano escreveu: “ Juliana, você é uma das mulheres mais lindas da Terra! Sinceramente ”. Outro sugeriu: “ Se puder, deve vir visitar os castelos do Vale do Loire! ”.