Reprodução Enzo Celulari, filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari

Enzo Celulari, de 27 anos, resolveu romper o silêncio sobre o rótulo de “nepo baby” atribuído a ele. O termo faz referência às pessoas que são filhas de famosos e, por isso, tem privilégios graças às conexões familiares.



Filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari, o jovem afirma que “nepo baby” não “deveria ter uma conotação negativa”. Ele ainda comentou dos privilégios que tem por ser herdeiro da dupla de artistas.



As declarações foram dadas em entrevista ao “Gshow”. “Não deveria ter uma conotação negativa ser filho de duas pessoas bem-sucedidas e ser nepo no sentido do privilégio de estar entrando no mesmo mercado que seus pais. Claro, se for por mérito seu, se você aprofundar e tiver respeito pelo ofício”, disse.



Enzo tem estudado cinema, mas não cravou que seguiria os passos dos pais na atuação. “É algo que me atrai muito, pensar o todo, ver aquela ideia nascendo, se desenvolvendo e vendo aquilo tudo sendo realizado”, contou.



“Acho interessante e não vejo tantas pessoas jovens no Brasil fazendo isso. O foco agora é o estudo, se aprofundar cada vez mais, tenho estudado alguns projetos que têm aparecido e que tenho ido atrás”, acrescentou.



Ator?

Enzo não descarta a possibilidade de seguir os caminhos trilhados pelos pais e se tornar ator. No entanto, enfatiza que só faria isso se estivesse com o registro profissional da classe, o DRT. “É uma possibilidade, mas sem DRT jamais”, garantiu.

