Reprodução/Instagram Xuxa

A apresentadora Xuxa, de 62 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (10) após passar por uma cirurgia minimamente invasiva na coluna lombar. O procedimento ocorreu na segunda-feira (8), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e foi indicado para tratar dor causada por desgaste em disco intervertebral.

O boletim médico enviado ao iG afirma que o procedimento foi bem-sucedido.

“O Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, informa que a apresentadora Xuxa Meneghel passou por uma cirurgia minimamente invasiva na coluna lombar no dia 8 de dezembro. O procedimento transcorreu sem complicações, e a paciente apresentou excelente evolução do quadro clínico”, informou a nota.

O documento apontou que a apresentadora manteve boa mobilidade durante o período de observação. “Ao longo das 48 horas seguintes, Xuxa foi acompanhada pelas equipes médica e de fisioterapia, mantendo boa mobilidade e com a dor sob controle. Diante da evolução positiva, ela recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira”, completou o boletim assinado pelos médicos responsáveis.

Médico detalha desgaste

Em entrevista ao Fofocalizando, o neurocirurgião Francisco Sampaio explicou os motivos da cirurgia. Segundo ele, a apresentadora enfrentava dor causada por desgaste estrutural. “A Xuxa teve um desgaste em um disco intervertebral. A maioria das pessoas, segundo a OMS, 80% das pessoas sofrerá com isso”, afirmou ao programa.

O médico disse que a lesão pressionava um nervo e exigia intervenção. “Esse desgaste leva à compressão de um nervo dentro do canal vertebral, gerando um pouco de dor. O motivo da cirurgia foi exatamente esse”, explicou.

O médico explicou que a técnica empregada foi rápida e sem complicações. “Foi um procedimento minimamente invasivo, feito em duas horas, não teve intercorrências. Não teve dores ou prejuízo a sua mobilidade”, afirmou.