Instagram João Guilherme posa sem camisa no Japão e usa cueca do Pikachu

João Guilherme publicou nesta sexta-feira (12) uma galeria de fotos da viagem ao Japão e chamou atenção ao aparecer sem camisa e usando uma cueca com estampa de Pikachu. O ator, de 23 anos, compartilhou os registros no Instagram durante passagem por Kyoto.

Na legenda da publicação, João Guilherme comentou o momento vivido no país asiático e falou o clima da hospedagem. “A estadia mais aconchegante em Kyoto. Eu não poderia pedir mais”, escreveu o ator ao apresentar as imagens aos seguidores.





Em uma das imagens, João Guilherme aparece se secando após sair do banho, sem camisa, vestindo apenas a cueca estampada com Pikachu, personagem do anime “Pokémon”.

Nos comentários, seguidores reagiram com elogios e brincadeiras. “Deus grego”, escreveu uma internauta. Outra usuária resumiu a impressão com “Lindo demais”, enquanto uma terceira comentou de forma bem-humorada: “Inveja do Pikachu”.

Suposto affair



A viagem ao Japão de João Guilherme voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (9) após compartilhar registros do passeio.

Uma das imagens, tirada em um parque de Kyoto, chamou atenção dos seguidores, que perceberam um detalhe curioso: a mesma paisagem havia sido publicada pela modelo brasileira Luiza Perote.

A coincidência foi suficiente para que fãs levantassem suspeitas de um possível novo affair entre os dois.

Nascida no Amazonas, Luiza Perote é um dos principais nomes brasileiros nas passarelas internacionais. A modelo ganhou projeção após publicar vídeos no TikTok, onde conquistou milhares de seguidores e chamou atenção de agências de moda.