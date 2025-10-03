Reprodução/ Instagram @sashameneghel Sasha Meneghel

Sasha Meneghel, de 27 anos, surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira (3), quando usou as redes sociais para abrir um álbum de fotos no qual surgia fazendo topless. Os registros foram elogiados não apenas por famosos, como também pela base de fãs dela.

"Linda, gata e gostosa. Não estava esperando", escreveu o cantor João Lucas, marido da designer. "Perfeita", opinou a cantora e ex-Now United Any Gabrielly. "Linda", completou a modelo e apresentadora Fernanda Motta.

Os fãs também se pronunciaram no Instagram, onde a filha de Xuxa Meneghel ultrapassou a marca de 8,3 milhões de seguidores. "Deusa", disse uma usuária da plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg. "Arrasadora", acrescentou uma segunda. "Simplesmente absurda", comentou ainda uma terceira.

Saiba mais

Influenciadora e estilista, Sasha Meneghel cresceu sob os holofotes midiáticos. Isso porque é a única filha da cantora, apresentadora e atriz Xuxa Meneghel, e do ator Luciano Szafir. O nascimento dela, em julho de 1998, foi televisionado no "Jornal Nacional".

Ao contrário dos pais, ela não quis seguir carreira artística na televisão. Pelo contrário, optou por estudar e criar uma marca própria. A jovem chegou a passar uma temporada em Nova York. Em 2024, lançou a própria grife.

Discreta em relação aos assuntos da vida pessoal, a designer se casou com o cantor João Lucas em 2021. Antes disso, entre os anos de 2017 e 2019, chegou a se relacionar com Bruno Montaleone, ator conhecido pela atuação em produções da Rede Globo.

Bruna Marquezine é uma das melhores amigas de Sasha Meneghel e tiveram a amizade iniciada graças ao apoio de Xuxa. O laço foi criado ainda na infância e se perdurou até hoje. As duas costumam fazer viagens internacionais juntas e se encontram com frequência.

