Giulia Costa fala sobre críticas na web e o impacto na autoestima

Giulia Costa abriu espaço para um desabafo sincero ao responder comentários de seguidores nas redes sociais. Em meio a elogios e críticas, a atriz revelou que ainda sente os efeitos de mensagens negativas em sua autoconfiança.

"Não entendo porque julgam e não consigo me achar linda talvez porque me julgam tanto", disse ela, ao ser questionada sobre o motivo de receber tantos ataques online.

Em outro momento, Giulia respondeu a uma seguidora que elogiou sua naturalidade e o fato de não recorrer a filtros exagerados para alterar sua aparência.

"Cada um tem sua forma de enxergar, mas precisamos tomar cuidado com essa era de filtros, harmonizações, procedimentos estéticos, não sou contra, mas precisa fazer com medida" , afirmou.

A atriz também rebateu uma crítica agressiva sobre sua aparência. "Dá pra não caber na tela do celular ", leu Giulia, antes de comentar sobre o perfil da usuária: "Vendo a foto de perfil dessa mulher que deve ter uns 40, 50 anos, ela está na imagem com a filha ou filho, sei lá, fico me perguntando como ela agiria se alguém fizesse um comentário desse pra filha dela? Tacasse esse hate... Certeza de que ela não iria gostar..."

Giulia • Responde PT01! 🗣️ Lendo alguns comentários que recebo diariamente aqui nas minhas redes e falando um pouquinho sobre como isso me impacta. Nas próximas quartas vou soltar novos episódios. Foi difícil, mas valeu! Até a próxima…♥️

Para Giulia, o ambiente digital pode se tornar tóxico. "A Internet é um lugar que pode ser muito ruim e pode fazer a gente ficar amarrada em vários padrões, expectativas, então, sempre prezo que minhas redes sejam um ambiente de acolhimento", pontuou.

Ela também comentou sobre as frequentes comparações com a mãe, a atriz Flávia Alessandra. Ao ler um comentário dizendo que "a filha parece mais velha que a mãe", Giulia criticou a rivalidade imposta: "Tem muito comentário me comparando com a minha mãe. Eu acho doentio. Essa coisa da comparação feminina já rola entre as mulheres, em criar uma rivalidade... mas querer criar isso entre mãe e filha? Cara, é muito errado! Haja terapia para essa querida e para mim, né?"

Apesar das críticas, a atriz também valorizou as mensagens de apoio, como a de uma seguidora que a chamou de " gente como a gente ". Giulia relembrou momentos da infância, quando foi isolada por colegas de escola por ser filha de famosos.

“Adoro quando escuto 'ela é gente como a gente'. Sim, não é porque tem milhões de seguidores ou é filha de alguém que não vai ser”. E concluiu com uma lembrança marcante: "'Gente, a Giulia tem meleca, faz cocô...' isso ficou muito na minha cabeça."