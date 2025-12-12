Reprodução/ Youtube - MenoTalks/ Instagram Angelica fala de Duda Guerra e Benício

Angélica comentou a exposição do namoro de Benício Huck e explicou como a família lidou com a repercussão. A apresentadora afirmou que já discutia o assunto dentro de casa há quase um ano e disse que a previsão sobre a polêmica se confirmou após a crise nas redes.

A declaração ocorreu em entrevista ao videocast Conversa vai, conversa vem na última terça-feira (10), apresentado por Maria Fortuna. No programa, Angélica explicou que as conversas sobre relacionamentos, internet e exposição.

Angélica afirmou que a repercussão do término entre Benício Huck e a influenciadora Duda Guerra não surpreendeu tanto quem convive dentro da casa. Segundo a apresentadora, discussões sobre redes sociais já aconteciam há meses.

“A gente já conversava sobre todos esses assuntos, já que estão ficando mais expostos. Quando aconteceu, em algum lugar teve um: ‘Falei que isso ia acontecer’. É horrível quando mãe fala isso, mas a gente fala. Porque acontece mesmo. Mas foi tudo leve”.

A apresentadora disse que mantém diálogo aberto com os filhos e evita interferir em decisões pessoais. Comentou que cada um vive experiências no próprio tempo e que a família busca acolher quando necessário. Angélica explicou que a opinião pública reagiu de forma mais intensa do que em casa.

A apresentadora explicou que a família sempre protegeu as crianças de exposição excessiva. Ela citou a convivência com a imprensa desde o nascimento dos filhos e disse que, ao se tornarem adultos, cada um passou a decidir o quanto quer aparecer.

"A gente sempre protegeu as crianças desde pequenos, de muita exposição. Fazia foto, mostrava os bebês e, pronto, sumiu. Sempre lidaram com facilidade com a exposição. Nasceram nisso, e a gente nunca apavorou: 'Ah, um paparazzi'. Fazia parte. Eles são adultos agora, é uma experiência nova. Se quiserem aparecer, vão. A gente vai ter que respeitar isso. E é o que está acontecendo. Cada um deles criando a sua história. vivendo", afirmou

Aprendizado

A apresentadora relatou que a polêmica envolveu jovens que discutiram entre si e reproduziram padrões de rivalidade feminina. Para ela, esse comportamento repete estruturas antigas da sociedade e afirmou que usou o episódio como exemplo para educar Eva. “Olha só, isso que não dá pra acontecer com você. Olha como é ruim para a mulher estar nesse lugar, não é bacana”, disse.

A loira avaliou que a parte mais difícil do episódio foi observar brigas entre meninas, prática que relacionou ao patriarcado. Angélica explicou que usou situações públicas para ensinar sobre sororidade e igualdade à filha.

"O patriarcado tem essa ferramenta. Como faz para botar fogo no parquinho? Colocar mulheres umas contra as outras. E é horrível isso. A gente fala tanto de sororidade", disse.

A apresentadora afirmou que o caso também a impactou por estar envolvida em debates feministas e acompanhar de perto discussões sobre comportamento e imagem. Ela declarou que Benício já estava acolhido pela família havia meses e que a situação serviu de aprendizado coletivo.