As polêmicas em relação ao namoro da influenciadora Duda Guerra com Benício Huck, filho dos apresentadores Angelica e Luciano Huck, ganharam um novo capítulo nesta sexta-feira (9). Internautas notaram que as fotos do casal sumiram do perfil da jovem e que ela deixou de seguir o então namorado.



Ao entrar na conta de Duda no Instagram, onde ela acumula mais de 723 mil seguidores, é possível notar que Benício não é mais seguido por ela. Como a conta do herdeiro de Huck é privada, não conseguimos verificar se ele retribuiu o unfollow na então namorada.





Além disso, a página de Guerra não conta mais com fotos em que aparecia ao lado do rapaz. Não se sabe se ela excluiu os registros que tinha com o namorado, ou se apenas arquivou as fotos de momentos que passou com o companheiro.

Em plataformas de interação virtual como o X, antigo Twitter, parte da web especula que o relacionamento chegou ao fim por conta das polêmicas enfrentadas pelos jovens nos últimos dias. Até mesmo Angelica foi incluída na celeuma depois de uma curtida em uma postagem que falava mal da nora.

Ela se justificou posteriormente, dizendo que houve um "descuido na moderação" que a equipe dela fazia para remover comentários inapropriados ou ofensivos.

Entenda

A polêmica começou em Gramado (RS). Um grupo de jovens influenciadores tinha viajado para lá e Duda Guerra estava entre eles. A nora de Angelica tirou satisfações com Antonela, uma jovem que teria tentado seguir Benício Huck em um perfil privado. A partir disso, uma briga virtual entre elas e outras influenciadoras tomou conta da web.