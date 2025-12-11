Reprodução/ Instagram Zé Felipe e Ana Castela

Ana Castela, de 22 anos, rompeu o silêncio sobre alguns assuntos que vinham levantando a curiosidade dos fãs que a acompanham. A cantora e compositora respondeu se tem vontade de estrear no Carnaval, falou sobre a possibilidade de ser mãe e ainda entregou como é a relação com os filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca.



"Eu gosto do palco, gosto de cantar. Se um dia quiserem me chamar para cantar, estou aqui à disposição para vocês”, declarou ao portal LeoDias. A jovem afirmou que não se enxerga em um cargo de musa ou rainha de bateria. “Não. Eu gosto do palco”, enfatizou.





"Sambar para mim é muito difícil. Acho o máximo quem sabe, porque é complicado. Tem que estudar bastante", argumentou a ex-namorada de Zé Felipe.

Já em relação à maternidade, Castela negou planos de se tornar mãe. Segundo ela, isso pode ocorrer no futuro, mas não agora. Ao ser questionada se a rotina ao lado dos filhos do namorado, José Leonardo, Maria Flor e Maria Alice, fazia “bater a vontade” de ser mãe, ela rebateu: “Não, não bate, não. Acho que só daqui a alguns anos”.

“Por enquanto eu não tenho vontade, não, quero ficar de boa. Sou nova, quero trabalhar muito ainda”, completou a cantora. Além dos planos na indústria fonográfica, Ana gravará participações especiais em "Coração Acelerado", nova novela das sete da Rede Globo.

Saiba mais

Em novembro deste ano, após meses de especulações, ela oficializou o romance com Zé Felipe. Eles assumiram o namoro seis meses após o cantor anunciar o divórcio de Virginia Fonseca.

Ana Flávia Castela, cujo nome artístico é Ana Castela, tem ganhado destaque na mídia não apenas pelo trabalho como cantora e compositora, mas também pelas participações em novelas.

Após "Terra e Paixão" e "A Caverna Encantada", ela estreará em "Coração Acelerado". Considerada como uma das principais promessas do feminejo, foi alçada ao estrelato em 2022.

Foi neste ano que lançou "Pipoco", hit feito em parceria com a cantora Melody. Depois disso, a jovem que nasceu em Amambai, no Mato Grosso do Sul, colecionou outros sucessos como "Solteiro Forçado", "Nosso Quadro" e "Boiadeira".



