Zé Felipe, de 27 anos, veio a público se pronunciar sobre o episódio inusitado que ocorreu no Prêmio Multishow. O cantor e compositor usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para rebater as críticas que recebeu e afirmar que sabe ler.
"Galera, é o seguinte, ontem foi o Prêmio Multishow e eu anunciei a categoria junto com a Kenya, Álbum do Ano. Beleza. Fui abrir lá o envelope, quando abri: Álbum do Ano é o Dominguinho, que é do João Gomes, do Jota.Pê e do Mestrinho. Incrível. Aí estava escrito Dominguinho. Eu falei: 'Beleza, Dominguinho é o cantor ou é o álbum?' Fiquei na dúvida", começou ele.
"O que eu fiz? Quando ela falou: 'Álbum do Ano, Dominguinho', eu falei: 'Do guinho'. E foi junto. Mas eu sei ler. Não sou mestre da leitura não, mas um pouquinho eu sei, tá?", acrescentou o ex-marido de Virginia.
Entenda o que aconteceu
Zé Felipe passou por uma situação complicada durante o anúncio da categoria Melhor Álbum no Prêmio Multishow, nesta terça-feira (9). O cantor, filho de Leonardo, acabou se enrolando ao tentar revelar o vencedor, e o momento rapidamente viralizou.
"Quem está concorrendo...", iniciou ele, enquanto a apresentadora Kenya veio em seu auxílio. "Eu seguro para você o microfone", afirmou ela. "Eu nem estou nessa [categoria] e estou nervoso, acredita?", comentou o namorado de Ana Castela. Mesmo assim, Zé não conseguiu ler o nome do vencedor, obrigando Kenya a assumir a leitura.
"O Álbum do Ano é Dominguinho", anunciou a apresentadora. A cena chamou a atenção do público, que reagiu nas redes sociais como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter.
"Impressão minha ou ele não conseguiu ler o que estava escrito?", perguntou uma internauta. "Gente, lógico que ele sabe ler, só estava nervoso", respondeu outra. "Eu estou passando mal", disse uma terceira. "Não sabe ler? Só pode", criticou ainda uma quarta usuária.
Assista:
Saiba mais
Zé Felipe é cantor e compositor, filho de Leonardo e Poliana Rocha. Seus irmãos são Jéssica, Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Matheus Vargas e João Guilherme.
Em 2019, o artista tornou público o diagnóstico de espondilite anquilosante, uma doença inflamatória crônica que compromete a coluna e as articulações.
Entre seus relacionamentos anteriores estão os romances com Isabella Arantes e Virginia Fonseca. Ele chegou a ficar noivo de Isabella, mas o noivado terminou antes do casamento. Já com Virginia, foi casado por cinco anos, período em que tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A separação aconteceu em maio. Em novembro, Zé assumiu o namoro com Ana Castela.