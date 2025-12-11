Reprodução/ Instagram @anacastelacantora Ana Castela

Ana Castela, de 22 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para vir a público se manifestar sobre um assunto que repercutiu entre os fãs que a acompanham. Parte dos internautas se preocupou com olhos da jovem.

Isso porque, ao surgir na web, ela apareceu com a região inchada. Após a repercussão do caso, a cantora e compositora se pronunciou e explicou o diagnóstico que a deixou dessa forma.





Trata-se de uma conjuntivite. Caracterizada pela inflamação da conjuntiva, pode causar alguns sintomas como vermelhidão, coceira, aumento da produção de lágrimas e a sensação de “areia” nos olhos. Entre as causas, estão: vírus, bactérias, alergias ou agentes irritantes.

"Galera, para quem está preocupado com o meu olho, é conjuntivite, tá? É porque tá dando aquelas remelinhas aqui", começou ela no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 22,6 milhões de seguidores.

A ex-namorada de Gustavo Mioto ainda pontuou que já tinha começado o tratamento. Segundo ela, colírio e remédio foram as principais indicações e o inchaço já diminuiu em vista do quadro anterior.

"Eu já fui comprar colírio, vou passar, vou tomar remédio. Podem ficar despreocupados. Está meio feio. Agora deu uma diminuída, tá? Mas estava mais feio. Mas é isso, né? Fiquem em paz. Obrigada pelas mensagens", prosseguiu Castela.

Saiba mais

Ana Flávia Castela, popularmente conhecida como Ana Castela, ganhou destaque no feminejo, não apenas pela trajetória como cantora, mas também pelas composições que escreve.

Nascida em Amambai, no Mato Grosso do Sul, se tornou sucesso na indústria fonográfica em 2022, ano em que lançou "Pipoco", em parceria com Melody.

Entre os antigos romances, destaca-se o com Gustavo Mioto. Os sertanejos tiveram um namoro marcado por várias idas e vindas. Atualmente, Ana namora Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca.



