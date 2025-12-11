Instagram Ivete Sangalo posa de biquíni na Bahia e fãs apontam indireta para ex

Ivete Sangalo publicou nesta quinta-feira (11) fotos da viagem a Juazeiro, na Bahia, e chamou atenção ao usar na postagem um trecho da música Maçã do Amor, que diz: “Tá difícil sem você”. A cantora compartilhou imagens de descanso após anunciar a separação de Daniel Cady em novembro.





A artista aparece de biquíni, aproveitando o dia de sol na água, durante passeio de barco e ao lado de amigos. Na legenda, Ivete escreveu: “Dias de sol e amor”.

O trecho selecionado da música do Soweto, regravada no projeto Clareou, aumento o buzz de uma possível indireta para o ex-marido: “Como eu queria te encontrar pra confessar todo o meu querer, te dar de vez o meu coração. Sinto tanta tua falta, volta. Tá difícil sem você”.

Nos comentários, seguidores reagiram ao teor da postagem. “Se fosse eu depois de separada postando essa música, estava com indireta/sofrida”, disse uma pessoa. Outra falou da energia da cantora: “Sou apaixonada pela força e energia dessa mulher. Sempre linda”. Um terceiro escreveu: “Ela é uma mulher como nós, maravilhosa! Se acolha. Adorei a música”.

Famosos também comentaram. Taís Araujo brincou: “Me leva!”. Marina Sena reagiu com “Que delícia”. O cantor Saulo Fernandes publicou: “Água doce”. Camila Coutinho definiu Ivete como “Perfeita”.

Ivete e Daniel Cady anunciaram o fim do casamento de 17 anos em novembro. O comunicado afirmou que a decisão ocorreu de forma conjunta, com foco no bem-estar da família e diálogo constante. O ex-casal tem três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de sete.