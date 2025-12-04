Reprodução/Instagram/@danielcady Daniel Cady e Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo, de 53 anos, comentou em uma publicação do ex-marido, o nutricionista Daniel Cady, de 40. O comentário aconteceu uma semana após o anúncio do fim do casamento.

Nesta quarta-feira (3), ele postou uma foto comemorando sua participação em uma campanha educativa da Marinha do Brasil. Ao ver a imagem, a cantora de axé fez questão de deixar um comentário repleto de emojis de palmas.

Nas redes sociais, após o comentário da artista, os fãs ficaram entusiasmados e reforçaram a admiração que têm pelo ex-casal.





"Nem sempre uma separação significa inimizade ou falta de amor. Parabéns, Dani. Desculpa estar tocando no assunto. É só uma resposta para um comentário. Deus abençoe sempre", disse um internauta. "Olha que legal, Ivete mostrando que admira você. Tem que valorizar! Torcida para vocês voltarem", comentou outro.

Os dois anunciaram o divórcio no dia 27 de setembro, por meio de uma publicação no Instagram. Ivete e Daniel se conheceram em 2008 e logo iniciaram um relacionamento. Em 2009, tiveram o primeiro filho, Marcelo, atualmente com 16 anos. O ex-casal oficializou a união em 2011, em uma cerimônia intimista. Em fevereiro de 2018, nasceram as filhas gêmeas Helena e Maria.

Em junho de 2024, a cantora chegou a celebrar os 16 anos ao lado do nutricionista:

"Foi numa noite de São João que tudo começou. Nada mais especial e significativo que essa data para a gente vibrar os nossos 16 anos juntos. Dezesseis anos juntos e três filhos maravilhosos", disse.

O comunicado

Em post conjunto nas redes sociais, a cantora Ivete Sangalo e o nutricionista Daniel Cady falaram sobre o término. Confira logo abaixo, na íntegra:

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós.

Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor; seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito neste momento e pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível.

Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos", finalizou o comunicado.