Reprodução/ Multishow/ Instagram/ YouTube Famosos reagem à separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Após os fãs e Marcelo Sangalo reagirem ao comunicado de separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady, várias celebridades da classe artística prestaram apoio ao ex-casal nas redes sociais.

Apresentadora do "Lady Night", no Multishow, Tata Werneck expressou solidariedade para a amiga Ivete. “Veveta, querida. Te amamos”, declarou a esposa de Rafael Vitti.





Já a jornalista esportiva Fernanda Gentil enviou uma mensagem de carinho não apenas para a cantora, mas para o nutricionista e os filhos num geral: “Muito amor para essa família".

Cacau Protásio, conhecida pela atuação em séries, filmes e novela, ressaltou o carinho que sentia pela cantora e compositora baiana, com uma afirmação desse sentimento. “Te amo”, escreveu.

Isabella Santoni, Carolina Ferraz, Bruna Marquezine, Reynaldo Gianecchini, Felipe Andreoli e Di Ferrero comentaram emojis de coração na publicação em que Sangalo e Cady anunciavam o término.

O que eles disseram?

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós", inicia a nota.

"Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento", completa.

Por fim, tanto a cantora quanto o nutricionista pedem privacidade para lidar com a separação. "Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos", conclui a nota.

Saiba mais

Ivete e Daniel se conheceram na Baía de Todos-os-Santos. A cantora e compositora o havia contratado inicialmente para cuidar de sua alimentação, já que ele atuava como nutricionista responsável por estruturar seus cardápios.

A artista baiana chegou a admitir que tentou evitar qualquer envolvimento afetivo, justamente por ele integrar sua equipe profissional.

Ainda assim, a proximidade entre os dois aumentou ao longo do tempo, culminando no início do relacionamento em 2009. No mesmo ano, nasceu o primogênito, Marcelo. O casal permaneceu junto por 17 anos, até oficializar a separação em 2026.

Veja a reação dos fãs:



