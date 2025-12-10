Reprodução Record / Pedro Martins Saory Cardoso foi apontada como amante de Neymar e Gabigol





A última formação da roça de ‘A Fazenda 17’, realizada nesta última terça-feira (9), foi marcada por fortes acusações e bate-boca entre as peoas Duda Wendling e Saory Cardoso. As duas, que acabaram juntas na berlinda da semana, protagonizaram um dos confrontos mais tensos da noite.

Durante a discussão, Duda acusou Saory de ter sido amante dos jogadores Neymar e Gabigol. Em meio ao clima acalorado, a atriz disparou: “Pede pro Neymar puxar mutirão pra você! Pede pro Gabigol”, provocação que levou Saory a responder de imediato: “Cadê? Peço! Ney, Gabigol, puxem mutirão para mim.” Duda então intensificou a acusação: “Podem puxar, a amante tá pedindo! A amante tá pedindo!”

Saory não deixou barato e rebateu sugerindo que poderia acionar a Justiça: “E já puxa um processinho para ela, que dinheiro para pagar vocês tem.” A peoa, que vive um affair com Dudu Camargo dentro do reality, não chegou a comentar diretamente as acusações, mas manteve a firmeza diante do embate.

Após Saory ficar falando que Duda passa de mão em mão, a atriz expôs que Saory contou que já foi amante de Neymar e Gabigol #AFazenda pic.twitter.com/gdRUm5lrC3— Dantas (@Dantinhas) December 10, 2025

Relacionamento recente com Marcello Novaes volta à tona

Fora das polêmicas envolvendo jogadores de futebol, Saory já havia repercutido nas redes sociais por falar sobre seu relacionamento com o ator Marcello Novaes, que está no ar na novela ‘Dona de Mim’, da TV Globo. O namoro terminou em abril deste ano, pouco antes de ela aceitar o convite para o reality da Record.

Dentro do confinamento, a dentista revelou aos colegas detalhes da separação e contou que houve uma tentativa de reconciliação: “Gostava muito dele. Ele terminou, quis voltar, aí falei que ia participar de um reality. Ele disse: ‘vamos nos despedir, vamos ter uma última conversa’. Eu disse que não e pedi pra não ligar.”

As falas de Saory tiveram repercussão fora do programa, e dias depois Marcello Novaes publicou mensagens enigmáticas nas redes sociais, interpretadas por muitos como indiretas à ex-namorada. No último sábado (6), o ator escreveu: “Eu te perdoo porque guardar rancor de gente irrelevante não combina comigo.”

O ator ainda completou: “Eu até explicaria, mas minha paciência não é caridade” e “Eu não sumo, libero espaço para quem realmente importa”. Horas depois, Novaes compartilhou uma foto ao lado do filho Pedro Novaes com a legenda: “E assim segue a vida”.