Reprodução/Instagram/@taisdeverdade Taís Araujo teria denunciado Manuela Dias no Compliace da Globo

Taís Araujo registrou uma denúncia no setor de Compliance da TV Globo para questionar a forma como personagens negros vêm sendo retratados na dramaturgia da emissora. A atriz usou como exemplo sua última protagonista, Raquel, do remake de "Vale Tudo". Ela teria conversado com a autora do folhetim, Manuela Dias, para manifestar seu descontentamento com os rumos da novela.

A artista procurou o setor responsável do canal após um desentendimento com Manuela Dias. Segundo informações, Taís teria demonstrado incômodo com a forma como Raquel foi construída, na sua visão, a personagem acabou sendo retratada como uma mulher sofredora e dependente, perdendo o protagonismo que marcou a versão original interpretada por Regina Duarte, em 1988.

Taís relatou que sua intenção era provocar uma discussão sobre representatividade na Globo e sobre os estereótipos raciais ainda presentes na teledramaturgia, e não apenas levantar um conflito pessoal com a autora.





A conversa entre Taís Araujo e Manuela Dias aconteceu em agosto, quando a atriz expôs sua insatisfação com os rumos da personagem e revelou ter sido cobrada por integrantes do movimento negro do qual faz parte. Militantes teriam se mostrado decepcionados com a forma como Raquel estava sendo retratada na trama. As informações são do jornalista Gabriel Vaquer.

A autora do remake, no entanto, discordou das críticas, e a reunião terminou em discussão. Poucos dias depois, Taís formalizou a queixa no setor de Compliance da TV Globo, fomentando um debate interno sobre como as tramas da emissora têm retratado pessoas negras, especialmente as protagonistas.

Em diversas entrevistas, Taís admitiu estar frustrada com o desenvolvimento de Raquel, afirmando ter perdido espaço na história e aparecido em poucas cenas, muitas delas ligadas a ações comerciais.

Após as declarações da atriz, Manuela Dias também teria feito uma reclamação ao Compliance da Globo, alegando quebra de conduta ética por parte de Taís ao expor publicamente o desentendimento. A autora teria ficado chateada com a repercussão do caso, segundo a coluna Outro Canal.

A denúncia feita por Taís, no entanto, não teve caráter pessoal. A iniciativa buscava promover um diálogo sobre diversidade e representatividade na dramaturgia da emissora dos Marinho.