Reprodução/ Instagram @loracarola Carolina Dieckmmann renova bronzeado

Carolina Dieckmmann, de 47 anos, tem lidado com uma situação constante nas postagens em que costuma surgir posando de biquíni: críticas que apontam uma "magreza extrema". Nesta segunda-feira (3), ela decidiu se pronunciar.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 9,4 milhões de seguidores, ela deu uma resposta a uma internauta que tinha feito este tipo de comentário negativo sobre o corpo dela.





"É muito linda e sempre foi. Mas tá muito magra, não tá legal, mas ela gosta assim”, disse a seguidora. “Minha endócrino falou que eu estou ótima, com 1 kg a mais de músculo que o necessário, ou seja, a opinião que importa, né?”, rebateu.

Outros seguidores da artista rasgaram elogios a ela. "O corpo de alguém que treina e come comida de verdade! Sem produtos industrializados ou inflamatórios, qualquer um que comer certo e o tanto suficiente treinando fica assim", afirmou um.

"Queria eu estar assim magrinha. Você está simplesmente perfeita", acrescentou uma segunda. "Moça, me passa o telefone dessa endócrino pelo amor de Deus", brincou uma terceira. "Está muito magra, sim, eu estou com inveja, sim, quem me dera eu", completou ainda uma quarta.

Novelas



Em outubro, Carolina Dieckmmann se despediu das telenovelas. A artista defendia Leila no remake de "Vale Tudo", dirigido por Paulo Silvestrini e adaptado por Manuela Dias a partir da obra original desenvolvida por Aguinaldo Silva, Gilberto Braga e Leonor Bassères em 1988.

Em 2023, a intérprete se destacou pela atuação como Lumiar, uma das personagens centrais de "Vai na Fé", narrativa das sete escrita por Rosane Svartman. Um dos papéis mais emblemáticas de Dieckmmann foi Camila, de "Laços de Família". "Cobras e Lagartos", "Salve Jorge", "Senhora do Destino", "Fina Estampa", "Passione" e "Mulheres Apaixonadas" foram outros títulos nos quais participou.