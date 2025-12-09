Fernando Tomaz Grazi Massafera levou internautas ao delírio com novo ensaio





Grazi Massafera, de 43 anos, agitou as redes sociais nesta última segunda-feira (8) ao publicar registros de um ensaio em que aparece seminua. A atriz, que interpreta a vilã Arminda na novela "Três Graças", da TV Globo, posou para as lentes do fotógrafo Fernando Tomaz, conhecido pelo trabalho com diversas celebridades. As imagens fazem parte da nova edição da revista Boa Forma, da qual Grazi é capa.

A publicação já ultrapassa 280 mil curtidas e rendeu uma enxurrada de elogios. “Obra da natureza!”, escreveu um seguidor. “Um espetáculo de mulher”, comentou outro. Houve até quem sugerisse: “Merece colocar num quadro”.

Entre os famosos, as reações também foram calorosas. “Abusada”, brincou Paolla Oliveira. “Deusa”, escreveu Maytê Piragibe. “Absurdamente bela”, elogiou Angélica.

Solteira desde o término com o modelo Marlon Teixeira no fim de 2023, Grazi tem chamado atenção também pela sinceridade sobre sua vida pessoal. Recentemente, revelou estar vivendo um período de abstinência sexual há cerca de um ano. Em entrevista ao Foquinha Entrevista, contou que a decisão é parte de uma fase de autonomia e respeito ao próprio tempo.

“Deixa eu fazer minhas coisinhas, deixa eu coisar em paz. Sou mulher, sou saudável, tenho a libido lá em cima, estou na idade da loba. Daqui a pouco vem a menopausa, deixa eu aproveitar”, afirmou, em tom bem-humorado.