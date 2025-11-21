Reprodução/ Instagram Zé Felipe, Ana Castela e Maria Flor

O relacionamento de Zé Felipe, de 27 anos, e Ana Castela, de 21, voltou a ser assunto das redes sociais nesta quinta-feira (20). Desta vez, por conta de uma pergunta feita por Maria Flor, filha do cantor e da influenciadora Virginia Fonseca.

Ao reencontrar os filhos, ele foi surpreendido por uma pergunta feita pela herdeira número 2. Isso porque, assim que viu o patriarca, a criança de 3 anos resolveu questioná-lo sobre a atual namorada.





"Que saudade, papai. Ô, papai. Cadê a Ana?", disse a garota. O momento não passou despercebido pelos internautas, que repercutiram o questionamento de Maria Flor em plataformas de interação virtual, com destaque para o Instagram.

"Que bom que as crianças gostam dela, sinal que tá sendo uma boa madrasta", avaliou uma. "O único problema entre a Ana e a Virgínia são os fãs delas", acrescentou uma segunda. "Todo mundo em paz e feliz", prosseguiu uma terceira.



"Crianças são puras, se perguntam é porque realmente gostam, elas devem ser super bem tratadas pela Ana. E não poderia menos", completou uma quarta. "Que todos sejam felizes", desejou ainda uma quinta.

Relembre

Zé Felipe e Ana Castela assumiram namoro em outubro deste ano, após meses de especulação de um affair por serem vistos juntos nos mesmos locais. A oficialização ocorreu com um beijo no "Domingo Legal", atração do SBT.

Antes disso, o filho de Leonardo foi casado com Virginia Fonseca. Entre matrimônio e namoro, ficaram juntos por cinco anos e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em maio, após meses de especulações sobre uma suposta crise no relacionamento, vieram a público anunciar o divórcio. Hoje em dia, Zé está com Ana. Já Virginia engatou um namoro com Vini Jr., jogador de futebol do Real Madrid.