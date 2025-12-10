Reprodução/Instagram/@mauriciomanieri Esposa de Maurício Manieri sofre AVC

Maurício Manieri passou por um grande susto e contou como têm sido seus últimos dias nesta quarta-feira (10). A esposa, Iza Stein, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital de São Paulo, desde o dia (4).

"Sobre o estado de saúde da minha bonequinha, Iza Stein: ela teve um AVC dias atrás e precisou passar por uma cirurgia no coração, mas Deus realizou um milagre e ela está superbem, sem sequelas", revelou o cantor.

O famoso reiterou que toda a situação foi bastante perturbadora, no entanto, a causa do AVC estaria ligada um problema congênito que Iza tinha no coração. Devido a isso, precisou passar por uma cirurgia para reparar.

"Foi realmente muito desesperador, mas fizemos todos os exames. Foi detectado que, provavelmente, a causa desse AVC estava relacionada a um problema congênito que a Iza tinha no coração. Ela precisou passar por uma cirurgia para corrigir esse problema. Agora, está super bem", acrescentou.





Maurício Manieri fala sobre o susto

O cantor agradeceu as orações e tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde da mulher.

"Ela ainda está na UTI, mas temos fé de que em alguns dias receberá alta! Obrigado pelas mensagens e orações, meus amores! Elas têm sido muito importantes para a recuperação da Izinha. Seguimos orando", disse.

O próprio perfil de Iza nas redes sociais também passou por uma atualização.

"Ela e toda a família agradecem as orações e mensagens de carinho! Deus operou milagres e, como ela sempre diz: Deus é bom o tempo todo", afirmou.

Quem é Iza Stein?

Iza Stein é jornalista e apresentadora de televisão, com mais de 20 anos de carreira. Atualmente, realiza trabalhos ao lado do também apresentador Amaury Jr.

Maurício Manieri e Iza Stein estão juntos desde 1999 e oficialmente casados há mais de 17 anos. O casal tem um filho, Marco, de 15 anos, e no ano de 2023 renovaram os votos de casamento.



