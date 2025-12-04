Reprodução/Instagram/@giuliacosta/@biabonemer Giulia Costa e Bia Bonemer



Giulia Costa e Bia Bonemer falaram pela primeira vez sobre o boato de que viviam um relacionamento lésbico e discreto, que viralizou anos atrás. A filha de Flávia Alessandra e enteada de Otaviano Costa, e a herdeira de Fátima Bernardes e William Bonner, também explicaram o motivo de nunca terem desmentido a história.

Em entrevista ao podcast Nepograma, elas contaram que, no início, achavam a situação engraçada e explicaram por que nunca negaram publicamente o boato.

"Não é como se estivessem falando que a gente é mau-caráter, que roubamos... não. Estavam dizendo que éramos lésbicas e namorávamos, o que era mentira, mas não era algo ruim", disse Giulia.

Bia continuou: "'Se a gente for desmentir, podem achar que ficamos muito ofendidas'. Então achamos melhor nem entrar no assunto. Até porque a pessoa que estava criando isso, que não tinha nada para fazer, queria que a gente falasse sobre. Se a gente não falasse, iria morrer. Só que não morreu tão rápido. E aí começou a escalonar de um jeito que as matérias começaram a ficar muito sexuais".





Elas ainda contaram que parte da imprensa continuou a replicar notícias tratando as duas como um casal.

"A gente sempre saía junto, estávamos em festas, e aí começaram a não chegar na gente", revelou a filha dos jornalistas da Globo. A filha do apresentador ressaltou: "E estávamos de casal. Mas chegou a um auge em que realmente começou a virar uma coisa séria, de família, principalmente as vovós e tias do WhatsApp, vítimas das fake news, que começaram a perguntar se estávamos namorando".

Bia Bonemer falou sobre os boatos que envolviam sua sexualidade, a ponto de até a avó de seu namorado pensar que ela gostava de meninas.



"Quando comecei a namorar o meu atual parceiro, o instrutor de voo Caio Freitas, a minha sogra foi contar para a família dele, da Espanha, e a avó falou: 'Mas ela não gosta de meninas?'. Ela é espanhola, mas o rumor chegou lá, de alguma forma", disse a designer.

Ela ressaltou que a proporção do boato foi enorme.

"A proporção foi muito grande. Eu saía à noite e várias meninas chegavam em mim. E não é que seja um problema ser lésbica, é que é mentira no meu caso", frisou a cineasta. Elas finalizaram: "Como a gente nunca deu muita trela, o boato acabou".



