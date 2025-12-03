Instagram Ana Maria pressiona e Tadeu Schmidt admite implante capilar

Tadeu Schmidt admitiu nesta quarta-feira (3) que fez um implante capilar após ser pressionado por Ana Maria Braga durante participação no Mais Você. A apresentadora puxou o assunto ao discutir autoestima e procedimentos estéticos, o que levou o jornalista a confirmar o tratamento apesar da resistência inicial.

A revelação ocorreu ao vivo no programa matinal da Globo, que exibiu imagens antigas do apresentador para comparar a mudança no visual.

Tudo começou quando Ana Maria comentou que o jornalista “deu uma mudada no visual”. Tadeu tentou evitar o tema. “Tem coisa que a gente não pode falar, Ana Maria! Isso é particular”, afirmou, visivelmente constrangido. A apresentadora, no entanto, abriu uma sequência de fotos antigas do jornalista.

Entre risos, Ana brincou com o antes e depois. “Tinha uma entradinha boa ali, era um heliponto de mosquito”, disse. Tadeu entrou na brincadeira e respondeu: “Era um outdoor!”. As imagens mostraram a evolução do cabelo ao longo dos anos.

A apresentadora continuou o tom bem-humorado. “Aí o heliponto sumiu, o aeroporto mudou. Foi ficando um gramado”, observou, arrancando mais risadas no estúdio. Diante das provas, Tadeu decidiu assumir o procedimento.

“Eu fiz só por causa da minha profissão. Quando tem muito buraco para preencher fica mais difícil. Tendo mais cabelo, fica mais fácil”, explicou o apresentador do BBB. Ele afirmou que o resultado trouxe mais segurança e agilidade para a rotina.

Tadeu comentou que gostou do visual mais cheio. “Eu acho que estou mais bonito. Minha esposa fala isso todos os dias, mas ela é suspeita… Ontem a gente estava jantando, um casal passou por nós e falou: ‘Como você está jovem!’”, contou. “Eu nunca tive tanto cabelo nem quando era jovem”, completou.

O jornalista ainda destacou o impacto positivo na autoestima. “Falando a verdade, eu acordo, mexo no cabelo e fica pronto. Ele tá bem cacheado, estou adorando meu cabelo!”, afirmou.