Reprodução/Instagram/@zefelipe Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe surpreendeu o público ao mudar a letra de uma de suas músicas durante uma apresentação na última terça-feira (2), em Portugal. O cantor alterou um verso originalmente escrito para sua ex-mulher, Virginia.

A surpresa ficou por conta da mudança feita para combinar com sua atual namorada, Ana Castela. A alteração aconteceu na música "Onde Anda", parceria com a dupla Calema.

Antes, o trecho dizia: "o seu cabelo loiro me faz bem". O sertanejo passou a cantar "o seu cabelo preto me faz bem", em referência direta à nova amada, Ana Castela. A apresentação foi registrada em um vídeo publicado no Instagram.

Vale ressaltar que Zé Felipe e Ana Castela estão namorando desde outubro deste ano. Os dois chegaram a participar do Domingo Legal, atração comandada por Celso Portiolli, onde deram um selinho ao vivo na TV.

Sobre Zé Felipe

O filho da influenciadora Poliana Rocha e do cantor Leonardo foi casado com a influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca por quatro anos. O relacionamento de Zé Felipe com a filha de Margareth Serrão terminou em maio.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem: nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos", anunciaram na época.

"Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não valorizarmos tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos. Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque é isso que somos. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos", disse o cantor.

“O seu cabelo PRETO me faz bem, sorriso igual ao seu ninguém mais tem…” Zé mudando a letra da música pra falar da morena dele 🥹🩷 pic.twitter.com/xhnvAPcN8q— QG Castelipe 🇦🇴 (@qgcastelipe) December 2, 2025





"Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria para seguir em frente", finalizaram Zé Felipe e Virginia, em colaboração no anúncio da separação.



