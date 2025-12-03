Manoella Mello/Globo Após 'Mania de Você', Chay Suede assume novo papel no horário nobre da Globo

O ator Chay Suede, de 33 anos, foi confirmado como protagonista de Quem Ama Cuida, a nova aposta da TV Globo para o horário nobre. A novela, escrita por Walcyr Carrasco em parceria com Claudia Souto, está prevista para ir ao ar em 2026, sucedendo Três Graças. No folhetim, Chay interpretará Pedro, um advogado idealista que opta por seguir a mesma carreira do pai, atuando como defensor ligado ao poderoso empresário Artur, personagem que será vivido por Antonio Fagundes. As informações são da Coluna Play, do jornal O Globo.

O enredo começa a se desenrolar quando Pedro, envolvido em um trabalho voluntário de assistência a vítimas de uma enchente, cruza o caminho de Adriana, papel de Leticia Colin. A jovem, que perde sua casa na tragédia, encontra no advogado um primeiro apoio. A aproximação é discreta, marcada pela empatia e pela sensação de que aquele encontro poderia desdobrar-se em algo maior. A narrativa, porém, toma um rumo dramático quando Adriana é acusada injustamente pela morte de Artur, o empresário influente e figura central na vida profissional de Pedro.

Convencido de que a jovem é vítima de uma armação, Pedro decide assumir sua defesa, rompendo com interesses poderosos e entrando em conflito direto com estruturas que antes faziam parte de sua rotina. A partir daí, Quem Ama Cuida se desenha como uma trama de suspense emocional, tensões éticas e dilemas morais, explorando temas como injustiça, lealdade e a luta pela verdade. A relação entre Pedro e Adriana se fortalece à medida que ambos enfrentam, lado a lado, consequências cada vez mais intensas da acusação, transformando o núcleo central da história em um dos pontos de maior expectativa do público.

A escolha de Chay Suede para o papel reafirma o favoritismo do ator no horário nobre. Quem Ama Cuida marca sua oitava produção na faixa das 21h, consolidando uma trajetória que vem se fortalecendo ano após ano dentro da emissora. Seu trabalho mais recente, em Mania de Você, recebeu elogios entusiasmados tanto de telespectadores quanto da crítica especializada, especialmente pela construção do vilão Mavi, considerada uma das atuações mais maduras de sua carreira.