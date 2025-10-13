Reprodução/Instagram/@biabonemer Bia Bonemer se fantasia de Fátima Bernardes

Bia Bonemer divertiu seus seguidores na madrugada do último domingo (12) ao compartilhar fotos e vídeos de fantasias para lá de excêntricas, que usou ao lado do namorado, Caio Freitas, em uma festa que aconteceu em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro.

A influenciadora resolveu inovar e se fantasiar inspirada em sua mãe, a famosa jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, enquanto o instrutor de voo se caracterizou como o pai dela, o jornalista William Bonner.

Os detalhes das fantasias chamaram atenção: Bia usou uma peruca curta, semelhante ao corte de cabelo que Fátima costumava usar quando apresentava o Jornal Nacional ao lado do ex-marido.





Já Caio reproduziu a clássica mecha grisalha de Bonner. Para completar, os dois seguravam bonecos representando os trigêmeos frutos do casamento dos jornalistas, a própria Bia, Vinícius e Laura.