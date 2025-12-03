A filha da atriz faz linda homenagem nas redes sociais
Reprodução/Instagram
Giulia Costa  revisitou um momento delicado da adolescência nesta terça-feira (2). Enquanto ainda estudava, a jovem precisou lidar com colegas da escola repercutindo o ensaio nu que a mãe,  Flavia Alessandra, fez para a Playboy.

Durante participação no videocast "Nepograma", apresentado por Luísa Perissé, ela detalhou a situação. Segundo ela, a atriz precisou ser chamada para comparecer à instituição em meio ao alvoroço gerado.


"Na aula de informática, colocaram no Google. Eles colocaram lá, e estava um burburinho, tipo... Ai, gente", começou.  "Aí ele [um dos alunos] disse que [minha mãe] era uma gostosa e chamaram o menino que fez isso na escola. Ele levou uma advertência, mas não foi suspenso", lembrou Giulia.

Flávia Alessandra foi chamada pela direção da escola e ameaçou retirar a filha do colégio, caso a situação não fosse resolvida. "A minha mãe falou assim: 'Se vocês não souberem como lidar, a minha vida é tirar a Giulia da escola'", relatou.

Reprodução
Após todo esse episódio polêmico, Giulia diz que a nudez nunca foi um assunto considerado tabu na casa dela. "Hoje em dia moro sozinha. Então fico sozinha mesmo, pelada. Amo cozinhar pelada. Fico fazendo omelete pelada", finalizou.

Saiba mais

Após o fim de seu contrato de exclusividade com a Globo, Flávia Alessandra voltou a trabalhar na emissora em regime de obra certa. Atualmente, ela revive Sandra na reprise de “Êta Mundo Melhor”, trama das seis que dá continuidade à história de “Êta Mundo Bom”.

Durante o “É de Casa”, a atriz, casada com Otaviano Costa, revelou que topou revisitar a vilã a pedido de Walcyr Carrasco. Muito próxima do autor, Flavia alcançou grande projeção em 2006 ao interpretar a icônica antagonista Cristina, de “Alma Gêmea”, sucesso tanto de público quanto de crítica.

"Quando veio o convite para reviver Sandra na continuação de uma novela que foi um baita sucesso e deliciosa de se fazer que foi 'Êta Mundo Bom!', na hora, falei 'estou dentro'. Não tinha nem lido capítulo, nem visto nada. Walcyr Carrasco mandou, eu já digo amém. Ainda podendo trabalhar com a Amora Mautner, que eu era louca para poder trabalhar", afirmou.

No dia 7 de junho de 2025, a atriz Flávia Alessandra completou 51 anos, enquanto segue sendo uma das figuras mais queridas e respeitadas da televisão brasileira.
Com uma carreira de mais de três décadas, ela continua se reinventando, tanto em papéis de destaque nas novelas quanto fora das telas, onde se mostra cada vez mais próxima do público.
Durante o programa, Flávia ouviu o depoimento de uma fã chamada Camila, que revelou estar apaixonada por um amigo gay. Em seu relato, Camila contou que chegou a ter esperança de conquistar o rapaz, tentando parecer mais interessante, como se isso pudesse fazê-lo mudar sua orientação.
Ao admitir seu erro do passado, ela abre espaço para o diálogo sobre aceitação, limites e amadurecimento emocional. Para muitos, foi um exemplo de como reconhecer atitudes equivocadas é um passo fundamental para crescer - e, no caso dela, também para usar sua influência de forma positiva.
Essa conexão com o público não é de hoje. Flávia Alessandra conquistou o coração dos brasileiros desde muito jovem. Nascida em Arraial do Cabo, no litoral do Rio de Janeiro, ela começou a carreira artística ainda na adolescência.
Apesar do sucesso precoce nas artes, Flávia também investiu na educação formal. Ela é formada em Direito, curso que concluiu antes de decidir se dedicar exclusivamente à atuação.
O diploma, no entanto, nunca foi usado profissionalmente - sua verdadeira vocação sempre foi o palco e a câmera. E seu talento provou isso ao longo de dezenas de papéis marcantes.
Com versatilidade, Flávia transita bem tanto no drama quanto na comédia, o que lhe garantiu espaço cativo nas principais produções da TV Globo por décadas.
Na vida pessoal, ela também vive uma história admirada pelo público. Desde 2006 é casada com o apresentador Otaviano Costa, com quem forma um dos casais mais carismáticos da televisão brasileira.
Os dois frequentemente trocam mensagens divertidas nas redes sociais e demonstram uma parceria sólida. Flávia também é mãe de Giulia Costa, fruto de seu relacionamento anterior com o ator e diretor Marcos Paulo. Giulia, inclusive, segue os passos da mãe na carreira artística.
Flávia nunca escondeu seu orgulho de ser natural de Arraial do Cabo. A cidade litorânea do Rio de Janeiro, conhecida por suas praias paradisíacas, sempre foi um refúgio afetivo para a atriz, que volta frequentemente ao local.
A sinceridade com que compartilhou sua experiência no podcast não só reforça sua maturidade pessoal, como também a importância de figuras públicas se posicionarem de forma responsável.
Em tempos de discursos muitas vezes rasos ou polarizados, ouvir uma atriz consagrada reconhecer um equívoco do passado e transformá-lo em conselho construtivo é um gesto que merece ser celebrado.
Mais do que uma data comemorativa, o aniversário de Flávia marca um novo capítulo em sua trajetória: o de uma mulher que não apenas entretém, mas inspira, orienta e aprende - com os outros e consigo mesma.
E é justamente essa mistura de talento, coragem e empatia que faz dela uma presença tão constante e querida nas casas dos brasileiros.


