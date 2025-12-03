Reprodução/Instagram A filha da atriz faz linda homenagem nas redes sociais

Giulia Costa revisitou um momento delicado da adolescência nesta terça-feira (2). Enquanto ainda estudava, a jovem precisou lidar com colegas da escola repercutindo o ensaio nu que a mãe, Flavia Alessandra, fez para a Playboy.

Durante participação no videocast "Nepograma", apresentado por Luísa Perissé, ela detalhou a situação. Segundo ela, a atriz precisou ser chamada para comparecer à instituição em meio ao alvoroço gerado.





"Na aula de informática, colocaram no Google. Eles colocaram lá, e estava um burburinho, tipo... Ai, gente", começou. "Aí ele [um dos alunos] disse que [minha mãe] era uma gostosa e chamaram o menino que fez isso na escola. Ele levou uma advertência, mas não foi suspenso", lembrou Giulia.

Flávia Alessandra foi chamada pela direção da escola e ameaçou retirar a filha do colégio, caso a situação não fosse resolvida. "A minha mãe falou assim: 'Se vocês não souberem como lidar, a minha vida é tirar a Giulia da escola'", relatou.

Após todo esse episódio polêmico, Giulia diz que a nudez nunca foi um assunto considerado tabu na casa dela. "Hoje em dia moro sozinha. Então fico sozinha mesmo, pelada. Amo cozinhar pelada. Fico fazendo omelete pelada", finalizou.

Após o fim de seu contrato de exclusividade com a Globo, Flávia Alessandra voltou a trabalhar na emissora em regime de obra certa. Atualmente, ela revive Sandra na reprise de “Êta Mundo Melhor”, trama das seis que dá continuidade à história de “Êta Mundo Bom”.

Durante o “É de Casa”, a atriz, casada com Otaviano Costa, revelou que topou revisitar a vilã a pedido de Walcyr Carrasco. Muito próxima do autor, Flavia alcançou grande projeção em 2006 ao interpretar a icônica antagonista Cristina, de “Alma Gêmea”, sucesso tanto de público quanto de crítica.

"Quando veio o convite para reviver Sandra na continuação de uma novela que foi um baita sucesso e deliciosa de se fazer que foi 'Êta Mundo Bom!', na hora, falei 'estou dentro'. Não tinha nem lido capítulo, nem visto nada. Walcyr Carrasco mandou, eu já digo amém. Ainda podendo trabalhar com a Amora Mautner, que eu era louca para poder trabalhar", afirmou.



