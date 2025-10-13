Instagram/@wesleysafadao Wesley Safadão relata detalhes sobre descoberta do tumor do filho

Wesley Safadão fez um desabafo emocionante sobre o período difícil que sua família enfrentou recentemente. Yhudy, seu primeiro filho, precisou passar por uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor ósseo no crânio, justamente na semana em que o cantor se preparava para gravar um DVD.

"As pessoas nem imaginam o que a gente viveu", desabafou o artista.

Segundo ele, o diagnóstico veio de forma repentina, após o adolescente começar a se queixar de fortes dores de cabeça.

"Cara, é impressionante como as pessoas nem imaginam o que estamos vivendo. A pressão, a loucura que é", afirmou Wesley ao portal Leo Dias.





O cantor relatou que o período entre as consultas, os exames e a confirmação do diagnóstico foi um dos mais difíceis de sua vida. A cirurgia foi marcada para o mesmo dia da gravação do novo projeto, mas, com fé, ele decidiu seguir com a agenda.

"A cirurgia era ao meio-dia. O médico estava muito tranquilo. Ele fez a cirurgia e, graças a Deus, deu tudo certo", contou Wesley, que só subiu ao palco após receber a confirmação de que o filho estava se recuperando bem.

Wesley atrasou a gravação do DVD

Apesar de manter a data da gravação, Wesley precisou adiar o início do show por conta do momento delicado.

"Era pra gravar à meia-noite. Coloquei o DVD para as 3h30 da madrugada, que era a hora em que eu conseguiria estar lá", revelou.

Após o show, o cantor voltou imediatamente para o hospital e fez questão de acompanhar o filho na recuperação.

"Terminei o DVD, voltei pro hospital e passei o resto do dia todo lá. Na segunda-feira ele já teve alta e agora está de volta às aulas, vida normal mesmo", comemorou.