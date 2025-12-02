A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca, de 26 anos, protagonizou um momento inesperado durante o minidesfile da Grande Rio, realizado na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro, no último domingo (30).
Em um vídeo que viralizou no X, antigo Twitter, é possível ver o instante em que Virginia, que assumiu o posto de Rainha de Bateria da escola, substituindo Paolla Oliveira, tropeça enquanto desfila e quase cai. Ela recupera o equilíbrio rapidamente, mas o episódio foi suficiente para movimentar as redes sociais.
Nos comentários, muitos internautas aproveitaram para brincar com o ocorrido e questionar o desempenho da nova rainha. “Será que até o Carnaval ela vai estar pronta?”, escreveu uma. “Acho que foi o nervosismo”, apontou outra. Já uma terceira comentou: “Espero que Carlinhos Salgueiro dê jeito”, em referência ao coreógrafo e novo professor de dança de Virginia.