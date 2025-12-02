Band Neto e mais: apresentadores da Band reagem a fala de Abel Braga

Apresentadores da Band criticaram a fala homofóbica de Abel Braga durante a apresentação como técnico do Internacional. A declaração ocorreu quando o treinador afirmou que não queria o time usando uniforme rosa porque pareceria “time de viado”. O comentário gerou forte repercussão e mobilizou reações no Melhor da Tarde e no Donos da Bola.

Thiago Pasqualotto não poupou críticas ao treinador. O apresentador afirmou que a declaração reforça ignorância e atacou diretamente o técnico. “Nem para ser ‘viado’ o senhor serviria”, disse. Ele afirma que a comunidade LGBTQIA+ rejeita esse tipo de postura e classificou a fala como chula e ultrapassada.

Chris Flores tentou suavizar o debate no início, mas também criticou a fala de Abel. “Ele disse que é uma cor de ‘viado’”, afirmou a apresentadora, antes de questionar estereótipos. Em seguida, Pasqualotto diz sobre a crítica: “Esse senhor já deveria ter aprendido alguma coisa na vida”.

"É uma cor, gente, é uma cor. Se a sua masculinidade é tão frágil que uma cor pode definir a sua orientação sexual, cuidado, hein? Isso diz muito mais sobre você do que sobre a cor que você tá usando na sua roupa. Depois diz: 'Mas é só uma piada'. Mas é uma piada que reforça um estereótipo de uma comunidade que já é marginalizada, que já sofre muito preconceito, principalmente no meio do futebol."

Pasqualoto continua: "Muitos jogadores ali são 'enrustidos', como dizem, 'dentro do armário', porque é um horror se assumir numa sociedade, ainda mais no meio do futebol, em que você é julgado, massacrado, você vai receber xingamento da torcida, do seu colega no vestiário e agora, pelo visto, até do técnico!"

A equipe lembrou que o Grêmio reagiu de forma irônica à declaração. O clube rival lançou uma promoção do uniforme rosa e mostrou nas redes o posicionamento como “Clube de Todos”.

Janaína Nunes também comentou o impacto da fala durante o Melhor da Tarde. A repórter afirmou que declarações que associam cor e orientação sexual são antiquadas. “Se ofende outra pessoa, não faça”, disse. Ela destacou que muitos atletas ainda escondem a própria identidade por medo de preconceito.

Neto detona treinador no Donos da Bola

O Donos da Bola também dedicou espaço ao caso. Craque Neto reagiu com indignação e afirmou que o Internacional deveria enfrentar consequências esportivas. “Abel Braga, vocês merecem cair. Merecem cair para a quinta divisão”, declarou. Ele lembrou que o uniforme rosa integra ações do Outubro Rosa e criticou o desconhecimento do técnico.

O apresentador reforçou que a fala atinge uma comunidade já vulnerável. “Não é viado não, meu irmão. É homossexual. É orientação sexual. Todos nós somos iguais perante a Deus”, disse. Neto comparou a declaração com problemas administrativos do clube gaúcho e questionou prioridades do time.

Ao comentar outra fala do treinador, Neto ironizou o uso de estereótipos. “Agora, quando você vem: ‘meu time não vai jogar de rosa porque é viado’, ninguém fala nada né. O problema do Inter é jogar de rosa, né? Não são as pessoas que roubam, não são as pessoas que fizeram mal negócio, a administração errada, diretor errado, jogador medíocre, cambada de covarde. Não são os 53 gols que levou no Brasileiro, é porque é time de viado, né".

Abel assume o time após a saída de Ramón Díaz. O Internacional ocupa a 17ª posição do campeonato e tenta escapar do rebaixamento nas duas últimas rodadas.