Zé Felipe relata pedido firme de Leonardo antes de show em Angola

Zé Felipe revelou, neste sábado (29), um pedido firme de Leonardo antes da apresentação no Festival Amor & Drena, na Ilha de Luanda, em Angola. O cantor informou ao público que recebeu a orientação pouco antes de subir ao palco, durante a viagem realizada no fim de semana. 

Durante o show,  Zé Felipe explicou que o pai comentou sobre a relação antiga com o país. Segundo o cantor, Leonardo foi objetivo ao lembrar a distância do último contato com o público angolano.

Ele falou: ‘Zé, faz mais ou menos uns 20 anos que eu não vou aí [em Angola]. Eu estou morrendo de saudade do povo da Angola e, se você não cantar uma música minha aí, você não precisa me chamar de pai mais’”, afirmou o cantor no palco.

O pedido antecedeu a execução de “Pense em Mim”, sucesso de 1990, composto no período da dupla com Leandro, morto em 1998 após enfrentar um tumor no pulmão direito. A canção marcou gerações no Brasil e alcançou países lusófonos, incluindo Angola.

O público reagiu em coro e celebrou o clássico. Durante a passagem por Luanda, Zé Felipe também visitou uma escola primária. A atividade incluiu contato com crianças e adolescentes e a entrega de kits escolares como forma de apoio à comunidade local.

