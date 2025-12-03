Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira e Aline Maia

A atriz Paolla Oliveira compartilhou com seus seguidores, na última terça-feira (2), os bastidores do ensaio da dança que fez com a coreógrafa Aline Maia, vídeo que viralizou nos últimos dias e ultrapassou 23 milhões de visualizações na plataforma Instagram.

"Para quem gosta de bastidores, tá aí um pouco do nosso primeiro encontro e único ensaio de 1h", escreveu a atriz, surpreendendo os fãs pelo pouco tempo de preparação.

As duas brilharam com a performance em homenagem ao Dia Nacional do Samba, ao som de Água de Chuva no Mar, na voz da cantora Beth Carvalho. "Ainda sem acreditar nisso. Você é incrível, @paollaoliveirareal! Que honra fazer parte disso! Obrigada", comentou Aline Maia.

"Ficou linda nossa homenagem ao Dia Nacional do Samba, Paolla. Foi uma honra dividir isso com você. Obrigada por todo suporte e carinho, você é luz. Que prazer imenso foi o meu de poder ter te conhecido de pertinho. Que sonho, meus amigos. Estou muito feliz!", celebrou a coreógrafa.

Paolla Oliveira

A artista se despediu do posto de rainha de bateria da Grande Rio neste ano. Em setembro, quando entregou sua coroa para a influenciadora Virginia Fonseca, na quadra da escola, Paolla foi aclamada e não conseguiu segurar a emoção.

No entanto, ela foi agraciada com o título de rainha de honra da escola de Duque de Caxias.

"Uma história de muito amor que continua viva! Paolla Oliveira será a nossa Rainha de Honra. Em um novo posto, a atriz seguirá fazendo parte da nossa escola e, em 2026, estará presente como mais uma integrante da realeza tricolor. A gente não precisa nem falar, né!? A casa é sua", publicou a agremiação nas redes sociais.

Paolla esteve à frente da bateria entre 2020 e 2024 e já havia desfilado com o mesmo título nos anos de 2009 e 2010. Sua presença marcante e carisma renderam à atriz o carinho do público e dos integrantes da escola.

Leia também: Paolla Oliveira mostra samba no pé ao lado de Aline Maia



A transição de cargos ocorreu após a Grande Rio confirmar, em maio, a influenciadora Virginia Fonseca como a nova rainha de bateria. A escolha gerou forte repercussão e foi alvo de críticas de parte dos fãs e simpatizantes da escola, que chegaram a questionar a substituição.



