Bad Bunny foi o artista mais ouvido do Spotify em 2025, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (3). O cantor de Porto Rico alcançou o topo mundial pela quarta vez e superou Taylor Swift, que terminou o ano como segunda colocada.

Benito Antonio Martínez Ocasio nasceu em Vega Baja, em Porto Rico, e demonstrou interesse pela música desde a infância. Antes da fama, estudava comunicação audiovisual e trabalhava como empacotador enquanto publicava músicas no SoundCloud. No início, fazia uma fusão de trap latino, reggaeton, hip-hop, pop e ritmos tradicionais.

O single “Soy Peor”, lançado em 2016, foi o primeiro grande destaque. O reconhecimento cresceu com o álbum X 100PRE, de 2018, que abriu caminho para projetos como YHLQMDLG e El Último Tour del Mundo. Este último entrou para a história como o primeiro disco totalmente em espanhol no topo da Billboard 200.

Em 2022, o álbum Un Verano Sin Ti passou 13 semanas na liderança da Billboard 200 e se tornou o mais ouvido da história do Spotify. A lista de prêmios também cresceu, com Grammys, Latin Grammys e Billboard Music Awards.

A carreira no audiovisual começou em 2022 com Trem Bala, ao lado de Brad Pitt. O artista seguiu no cinema com Cassandro, em 2023, e participou de produções como Um Maluco no Golfe 2 e Ladrões, em 2025. Na TV, marcou presença na terceira temporada de Narcos, da Netflix.

O lançamento de Debí Tirar Más Fotos em janeiro de 2025 abriu uma nova fase. O álbum misturou reggaeton com ritmos porto-riquenhos e letras mais sensíveis. A faixa-título, “DtMF”, virou tendência nas redes, usada em vídeos de homenagem a pessoas queridas que já partiram.

Bad Bunny também foi anunciado como estrela do halftime show do Super Bowl LX, marcado para 8 de fevereiro de 2026. Será a primeira vez que o show do intervalo terá um artista solo de língua espanhola. A escolha gerou críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificou como “absolutamente ridículo” o anúncio e disse que nunca ouviu falar do cantor.

A turnê mundial do álbum começou na República Dominicana e já percorre países da América Latina. A passagem pelo Brasil está marcada para 20 e 21 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo.



