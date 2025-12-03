Twitter/X Joelma é assediada por fã em show em Belém e reage

Joelma foi assediada por um fã durante apresentação em Belém, na noite de terça-feira (2), quando o jovem tocou a parte íntima da cantora. A artista interrompeu o momento e repreendeu o rapaz.

A artista interrompeu o momento e repreendeu o rapaz que pegou em suas partes íntimas durante uma apresentação. pic.twitter.com/wVkTF90LxL — iG (@iG) December 3, 2025

A artista se apresentava próxima ao público quando o jovem tocou o bumbum da cantora. Ela notou o gesto e reagiu imediatamente, dando uma bronca no rapaz. O fã continuou filmando a cena, sem demonstrar incômodo ou arrependimento. No vídeo é possível ver a irritação de Joelma diante da ação do rapaz.

Nas redes, seguidores criticaram o comportamento do jovem e defenderam a postura de Joelma. “Esses fãs são sem noção”, afirmou Lucas Zambrano. “Certíssima. Absurdo isso!”, escreveu Petrik Santanna. “Uma bicuda nessa yag com essa bota e ele ficava manso logo”, comentou Sol Mendes.

O iG Gente tentou contato com a assessoria da cantora para esclarecer se Joelma pretende acionar a Justiça, mas, até o momento, não obteve retorno. O canal segue aberto para quaisquer declarações.

Joelma, de 51 anos, comentou recentemente sobre ritmo de trabalho e possibilidade de pausa na carreira. “Às vezes eu penso em pisar o pé no freio e curtir a vida de vovó”, declarou em coletiva durante a gravação do DVD "Isto É Calypso". A cantora explicou que já considerou parar, mas continua por cobrança do público. “Nos meus planos, eu queria dar uma parada, aposentar, cuidar dos meus netinhos. Mas a cobrança dos fãs me fez continuar”, disse.

Em outro momento da coletiva, disse que ainda pretende lançar novidades. “Eles dizem ‘vai continuar’. Que eu tenho que levar o show para essa cidade, e naquela cidade, e eu fico ‘gente, o que que eu faço?’ Eu sou só uma, assim não dá. Mas é uma cobrança boa. E vou continuar. E depois anunciar um projeto inédito. Porque parar, eu não posso”, brincou.